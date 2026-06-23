‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard lijkt zijn technische staf een stevige injectie ervaring te geven. Volgens La Dernière Heyre staat Jonathan Legear dicht bij een terugkeer naar Sclessin. De voormalige Rode Duivel zou een belangrijke rol krijgen binnen de staf van hoofdtrainer Vincent Euvrard.

Terug naar de club van zijn hart

Jonathan Legear heeft een rijke geschiedenis bij Standard. De voormalige flankaanvaller werd geboren op 13 april 1987 in Luik en genoot zijn jeugdopleiding bij de Rouches.

Zijn grote doorbraak kwam echter bij Anderlecht, waar hij tussen 2003 en 2011 uitgroeide tot een vaste waarde. Met de Brusselaars won hij meerdere landstitels en speelde hij zich in de kijker van het nationale elftal.

Later volgden passages bij onder meer Terek Grozny, KV Mechelen, Blackpool en opnieuw Standard. Daarnaast kwam hij ook uit voor clubs als Sint-Truiden en Verlaine. Voor de Belgische nationale ploeg verzamelde Legear twee caps.

Eerste stappen als trainer

In de zomer van 2024 zette Legear een punt achter zijn actieve spelerscarrière. Lang duurde zijn afwezigheid langs het veld niet, want vrijwel meteen begon hij aan zijn trainersloopbaan.

De ex-aanvaller werkte de voorbije jaren aan zijn ontwikkeling als coach bij Verlaine, een club uit de Franstalige tweede amateurklasse. Daar deed hij ervaring op als trainer en begeleider van jonge spelers. Die eerste ervaringen lijken nu de deur te openen naar een rol op het hoogste niveau van het Belgische voetbal.

Belangrijke taak binnen de staf

Volgens de Waalse krant moet Legear bij Standard vooral de offensieve spelers begeleiden. Dat is geen toevallige keuze. De Luikenaars kenden vorig seizoen een wisselvallig offensief rendement.

In de reguliere competitie scoorde Standard slechts 27 doelpunten in 30 wedstrijden. Tijdens de Europe Play-offs liep dat cijfer wel aanzienlijk op.

Met zijn ervaring als flankspeler en aanvaller hoopt de club de efficiëntie voor doel te verhogen. Binnen de staf zou Legear complementair werken naast José Jeunechamps en Frédéric Stilmant, die elk al specifieke verantwoordelijkheden hebben.

Nieuw gezicht, nieuwe ambities

De komst van Legear hangt ook samen met een vertrek. Gunter Vandebroeck verlaat Standard om aan de slag te gaan bij de U23 van OH Leuven.

Daarnaast werkt de club aan verdere versterking van de technische omkadering, onder meer met extra fysieke trainers. Ook de terugkeer van Kevin Miny wordt genoemd.

Als de laatste details worden afgerond, staat Jonathan Legear binnenkort opnieuw op Sclessin. Niet langer als speler, maar als mentor voor de aanvallers van Standard.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Sporta Hoeleden
Kevin Miny
Gunther Vandebroeck
Jonathan Legear

Meer nieuws

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

16:02
📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

15:38
1
Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

15:30
1
‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

14:00
1
Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

14:40
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

13:30
📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

13:30
2
OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

12:30
Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

13:00
De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

11:40
8
DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

11:20
4
Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?" De derde helft

Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

12:00
2
WK-LIVE 23/6: Deze landen al zeker van knock-outs, Argentinië houdt adem in

WK-LIVE 23/6: Deze landen al zeker van knock-outs, Argentinië houdt adem in

11:33
Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

10:30
5
"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

11:00
11
Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

10:00
22
'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

09:00
Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

09:30
30
Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

08:40
Journaliste van televisie geweerd na uitspraken over Doku

Journaliste van televisie geweerd na uitspraken over Doku

08:20
21
DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

08:00
1
WK voor nachtbrakers: match Frankrijk ligt twee uur stil, ex-speler JPL met glansrol

WK voor nachtbrakers: match Frankrijk ligt twee uur stil, ex-speler JPL met glansrol

07:30
Dit onthoudt Stijnen écht van de eerste match van Patro: zijn uitspraak spreekt boekdelen

Dit onthoudt Stijnen écht van de eerste match van Patro: zijn uitspraak spreekt boekdelen

07:00
Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran Interview

Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran

05:00
10
STVV verrast vriend en vijand met stevige affiche tegen Champions League-klepper

STVV verrast vriend en vijand met stevige affiche tegen Champions League-klepper

22:30
3
📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

22:05
18
Nederland ontploft na blamage van Rode Duivels: “De beste speler zit op de bank!”

Nederland ontploft na blamage van Rode Duivels: “De beste speler zit op de bank!”

22:00
27
Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia? Opinie

Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia?

21:30
13
Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

03:35
1
Deze Rode Duivel gaat nog voor Standard spelen: "Hij zegt het me vaak"

Deze Rode Duivel gaat nog voor Standard spelen: "Hij zegt het me vaak"

18:45
WK-LIVE 22/6: Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk

WK-LIVE 22/6: Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk

21:02
1
‘Nieuwe job voor Olivier Renard: opvallende topfunctie lonkt’

‘Nieuwe job voor Olivier Renard: opvallende topfunctie lonkt’

20:00
1
Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen

Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen

20:20
2
De man die de Rode Duivels moeten kloppen: op dit WK staan de minder bekende doelmannen in de schijnwerpers

De man die de Rode Duivels moeten kloppen: op dit WK staan de minder bekende doelmannen in de schijnwerpers

20:40
Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden!

Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden!

19:42
21
Nainggolan rijdt door rood terwijl hij rijverbod heeft: advocaat reageert

Nainggolan rijdt door rood terwijl hij rijverbod heeft: advocaat reageert

19:18
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo) Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk Artevelde Artevelde over De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem Andreas2962 Andreas2962 over Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen Artevelde Artevelde over Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’ Artevelde Artevelde over Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst" JaKu JaKu over "Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels fierce fierce over 📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet André Coenen André Coenen over ‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved