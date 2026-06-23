‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

Standard lijkt zijn technische staf een stevige injectie ervaring te geven. Volgens La Dernière Heyre staat Jonathan Legear dicht bij een terugkeer naar Sclessin. De voormalige Rode Duivel zou een belangrijke rol krijgen binnen de staf van hoofdtrainer Vincent Euvrard.

Terug naar de club van zijn hart

Jonathan Legear heeft een rijke geschiedenis bij Standard. De voormalige flankaanvaller werd geboren op 13 april 1987 in Luik en genoot zijn jeugdopleiding bij de Rouches.

Zijn grote doorbraak kwam echter bij Anderlecht, waar hij tussen 2003 en 2011 uitgroeide tot een vaste waarde. Met de Brusselaars won hij meerdere landstitels en speelde hij zich in de kijker van het nationale elftal.

Later volgden passages bij onder meer Terek Grozny, KV Mechelen, Blackpool en opnieuw Standard. Daarnaast kwam hij ook uit voor clubs als Sint-Truiden en Verlaine. Voor de Belgische nationale ploeg verzamelde Legear twee caps.

Eerste stappen als trainer

In de zomer van 2024 zette Legear een punt achter zijn actieve spelerscarrière. Lang duurde zijn afwezigheid langs het veld niet, want vrijwel meteen begon hij aan zijn trainersloopbaan.

De ex-aanvaller werkte de voorbije jaren aan zijn ontwikkeling als coach bij Verlaine, een club uit de Franstalige tweede amateurklasse. Daar deed hij ervaring op als trainer en begeleider van jonge spelers. Die eerste ervaringen lijken nu de deur te openen naar een rol op het hoogste niveau van het Belgische voetbal.





Belangrijke taak binnen de staf

Volgens de Waalse krant moet Legear bij Standard vooral de offensieve spelers begeleiden. Dat is geen toevallige keuze. De Luikenaars kenden vorig seizoen een wisselvallig offensief rendement.

In de reguliere competitie scoorde Standard slechts 27 doelpunten in 30 wedstrijden. Tijdens de Europe Play-offs liep dat cijfer wel aanzienlijk op.

Met zijn ervaring als flankspeler en aanvaller hoopt de club de efficiëntie voor doel te verhogen. Binnen de staf zou Legear complementair werken naast José Jeunechamps en Frédéric Stilmant, die elk al specifieke verantwoordelijkheden hebben.

Nieuw gezicht, nieuwe ambities

De komst van Legear hangt ook samen met een vertrek. Gunter Vandebroeck verlaat Standard om aan de slag te gaan bij de U23 van OH Leuven.

Daarnaast werkt de club aan verdere versterking van de technische omkadering, onder meer met extra fysieke trainers. Ook de terugkeer van Kevin Miny wordt genoemd.

Als de laatste details worden afgerond, staat Jonathan Legear binnenkort opnieuw op Sclessin. Niet langer als speler, maar als mentor voor de aanvallers van Standard.