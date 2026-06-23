📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

OH Leuven heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De club stelt Timmy Simons aan als opvolger op de bank. De voormalige Rode Duivel tekent een contract voor twee seizoenen en krijgt de taak om de Leuvenaars naar een hoger niveau te tillen.

Legendarische carrière als speler

Timmy Simons werd geboren op 11 december 1976 in Diest en groeide uit tot een van de meest gerespecteerde Belgische middenvelders van zijn generatie. Zijn profcarrière begon bij KFC Diest, waarna hij via Lommel SK doorbrak in het Belgische voetbal.

Zijn grote doorbraak volgde bij Club Brugge. Tussen 2000 en 2005 was hij aanvoerder van blauw-zwart en groeide hij uit tot een van de beste verdedigende middenvelders van het land. Met Club Brugge won hij meerdere landstitels, bekers en supercups.

In 2005 volgde een buitenlandse uitdaging bij PSV Eindhoven. Ook daar kende Simons grote successen met onder meer vier Nederlandse landstitels. Na een passage van acht seizoenen keerde hij in 2013 terug naar Club Brugge.

Hij sloot zijn spelersloopbaan af in 2018 als een van de meest ervaren spelers uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Voor de Rode Duivels verzamelde Simons bovendien 94 interlands en nam hij deel aan het WK 2002 en de Olympische Spelen van 2008.

Eerste stappen als trainer

Na zijn afscheid als speler bleef Simons actief binnen het voetbal. Hij werkte aanvankelijk als assistent-trainer bij Club Brugge en kreeg er de kans om ervaring op te doen binnen een professionele topomgeving.





Later maakte hij de overstap naar de nationale jeugdelftallen van België, waar hij verschillende lichtingen begeleidde en zich verder ontwikkelde als coach.

Doorbraak bij Dender

Zijn eerste grote kans als hoofdcoach kwam bij FCV Dender EH. Daar maakte Simons indruk met verzorgd voetbal, een duidelijke visie en sterke resultaten.

Onder zijn leiding groeide Dender uit tot een van de meest competitieve ploegen van de Challenger Pro League. Zijn werk bleef niet onopgemerkt en leverde hem heel wat lof op binnen het Belgische voetbal.

Nieuwe uitdaging in Leuven

OH Leuven ziet in Simons de ideale man om de volgende stap te zetten. De club gelooft dat zijn ervaring als speler én coach perfect aansluit bij de ambities van de Leuvenaars.

De 49-jarige Belg tekende een overeenkomst voor twee seizoenen en leidt maandag zijn eerste training. Voor Simons betekent het zijn eerste opdracht als hoofdtrainer in de Jupiler Pro League, een uitdaging waar veel ogen op gericht zullen zijn.

Reactie

Sportief directeur Gyorgy Csepregi is tevreden met de komst van de nieuwe hoofdcoach: “Timmy Simons’ aanpak als coach in België is heel herkenbaar voor wie hem als speler kende: discipline, structuur en intensiteit. Zijn ploegen kenmerken zich door een sterke organisatie, de wil om dominant voetbal te spelen en een uitgesproken winnaarsmentaliteit", klinkt het op de website van OHL.

"Timmy brengt heel wat ervaring mee, zowel uit zijn carrière als speler als uit zijn werk als coach. Daarnaast is hij ambitieus, gedreven en kent hij de Belgische competitie door en door. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om onze sportieve ambities mee vorm te geven", besluit hij.