Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

Een Ghanese genezer zorgt voor ophef in aanloop naar het duel tussen Ghana en Engeland. De man beweert dat hij een vloek heeft uitgesproken over sterspeler Harry Kane, zodat die zijn land niet kan helpen op het veld.

Vloek tegen de Engelse spits

De Ghanese genezer Nana Kwaku Bonsam heeft in een gesprek met verschillende media beweerd dat hij bovennatuurlijke krachten inzet om Harry Kane uit te schakelen voor de wedstrijd tegen Ghana. Volgens hem gaat het niet om een ernstige blessure, maar wel om een ingreep die de Engelse aanvoerder tijdelijk buitenspel moet zetten.

“Ik werk aan Harry Kane. Ik heb al bewezen waartoe ik in staat ben, dus ik weet wat ik moet doen om hem tegen te houden”, verklaarde Bonsam volgens La Dernière Heure. “Ik ben bekend om mijn voorspellingen.”

De genezer benadrukte wel dat hij Kane geen zware blessure toewenst. “Het zou voldoende zijn als hij niet tegen mijn land kan spelen. Ik zal mijn werk doen zodat ik Ghana kan helpen.”

Geen onbekende naam

Opvallend genoeg is Nana Kwaku Bonsam geen onbekende in de voetbalwereld. Tijdens het WK van 2014 haalde hij al eens de internationale pers toen hij beweerde verantwoordelijk te zijn voor de fysieke problemen van Cristiano Ronaldo.

De Portugese superster kampte destijds met knieproblemen en miste uiteindelijk de groepswedstrijd tegen Ghana. Bonsam greep die situatie aan om zichzelf op de voorgrond te plaatsen en beweerde dat zijn spirituele krachten daarbij een rol hadden gespeeld. Bewijzen daarvoor zijn er uiteraard nooit geleverd, maar het verhaal zorgde wel voor wereldwijde aandacht.





Voetbal en bijgeloof gaan vaak hand in hand

Hoewel verhalen over vloeken en hekserij voor veel mensen ongeloofwaardig klinken, zijn ze in het internationale voetbal zeker niet uitzonderlijk. Vooral op het Afrikaanse continent duiken geregeld berichten op over traditionele genezers, spirituele rituelen en vermeende magische ingrepen die wedstrijden zouden kunnen beïnvloeden.

Sommige clubs zouden voor belangrijke wedstrijden rituelen uitvoeren om geluk af te dwingen. Andere teams beschuldigen tegenstanders er dan weer van gebruik te maken van zwarte magie om resultaten te beïnvloeden. Concrete bewijzen blijven vrijwel altijd uit, maar de verhalen maken al tientallen jaren deel uit van de folklore rond het voetbal.

Bekende WK-verhalen uit het verleden

Een van de bekendste voorbeelden betreft het nationale team van Ghana zelf. Rond verschillende Afrika Cups en WK-campagnes verschenen berichten dat spelers, stafleden en supporters spirituele hulp zochten om succes af te dwingen. Vooral tijdens het succesvolle WK van 2010 werden dergelijke verhalen regelmatig opgepikt door buitenlandse media.

Ook Kameroen kwam meermaals in verband met hekserij. In de aanloop naar grote toernooien ontstonden geregeld discussies over vermeende spirituele adviseurs binnen of rond de nationale ploeg. Vergelijkbare verhalen doken eveneens op bij Nigeria, Ivoorkust en Senegal.

Meer recent waren er tijdens het WK van 2018 opnieuw berichten over spelers die zich lieten begeleiden door traditionele genezers of rituelen uitvoerden voor belangrijke wedstrijden. Die verhalen haalden minder vaak de voorpagina's, maar tonen aan dat bijgeloof nog altijd een rol speelt in bepaalde voetbalculturen.

Mythe of mentale oorlogsvoering?

Of dergelijke vloeken werkelijk effect hebben, valt uiteraard niet te bewijzen. Toch kunnen zulke uitspraken een psychologisch effect hebben. Ze trekken aandacht weg van het sportieve verhaal en creëren extra druk of afleiding rond spelers en ploegen.

Dat lijkt ook precies de bedoeling van Nana Kwaku Bonsam. Of Harry Kane zich daar iets van aantrekt, is een andere vraag. Op het veld zullen uiteindelijk nog altijd talent, tactiek en fysieke paraatheid bepalen wie als winnaar uit de strijd komt.