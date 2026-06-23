📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

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KAA Gent en Timothy Derijck gaan na één seizoen uit elkaar. Daarmee komt er een einde aan het eerste trainershoofdstuk van de voormalige topverdediger, die een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug heeft en nu op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.