📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?
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KAA Gent en Timothy Derijck gaan na één seizoen uit elkaar. Daarmee komt er een einde aan het eerste trainershoofdstuk van de voormalige topverdediger, die een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug heeft en nu op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.
Opvolger voor Timothy Derijck al in beeld bij KAA Gent
KAA Gent lijkt niet lang te wachten om het vertrek van Timothy Derijck op te vangen. Volgens Het Nieuwsblad is Dwight Waeytens momenteel een belangrijke kandidaat om de technische staf van hoofdcoach Rik De Mil te versterken.
Waeytens is momenteel assistent-trainer bij Zulte Waregem, waar hij de voorbije seizoenen een belangrijke rol speelde binnen de sportieve omkadering. Zijn werk is ook in Gent niet onopgemerkt gebleven.
Ideaal profiel
De Buffalo's zijn op zoek naar versterking nadat eerder deze week bekend raakte dat Timothy Derijck de club verlaat. Waeytens wordt gezien als een profiel dat goed aansluit bij de visie van De Mil en de verdere uitbouw van de technische staf.
Een definitief akkoord is er voorlopig nog niet. Tussen AA Gent, Zulte Waregem en Waeytens lopen nog gesprekken over een mogelijke overstap naar de Planet Group Arena. Mocht de deal worden afgerond, dan dreigt Zulte Waregem opnieuw een belangrijke pion binnen de technische staf te verliezen tijdens deze zomermercato.
KAA Gent en Timothy Derijck gaan na één seizoen uit elkaar. Daarmee komt er een einde aan het eerste trainershoofdstuk van de voormalige topverdediger, die een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug heeft en nu op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.
Eerste trainerservaring bij KAA Gent
KAA Gent maakte bekend dat het in onderling overleg afscheid neemt van assistent-coach Timothy Derijck. De voormalige verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut als trainer binnen de technische staf van de Buffalo’s en werkte mee aan een campagne die uiteindelijk een Europees ticket opleverde.
In de officiële mededeling bedankte de club haar assistent-coach nadrukkelijk voor zijn bijdrage. “Timothy zette bij onze club zijn eerste stappen als trainer en leverde het voorbije seizoen een gewaardeerde bijdrage binnen de technische staf. Samen slaagden we erin om ons te kwalificeren voor Europees voetbal”, staat er te lezen.
“We willen Timothy bedanken voor zijn inzet, professionaliteit en engagement gedurende het voorbije seizoen en wensen hem alle succes toe in het verdere verloop van zijn trainerscarrière.” Waarom beide partijen precies uit elkaar gaan, werd niet toegelicht.
Rijke spelersloopbaan in België en Nederland
Voor veel voetbalfans behoeft Timothy Derijck nauwelijks nog een introductie. De geboren Antwerpenaar, inmiddels 39 jaar, genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht voordat hij op jonge leeftijd de overstap maakte naar het Nederlandse Feyenoord. Daar zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal.
Na passages bij NAC Breda en FCV Dender groeide Derijck uit tot een vaste waarde in de Eredivisie. Vooral bij ADO Den Haag maakte hij indruk met zijn leiderschap, fysieke présence en scorend vermogen als centrale verdediger. Zijn sterke prestaties leverden hem een transfer op naar PSV Eindhoven, waar hij een van de sterkste periodes uit zijn carrière beleefde.
Na een verhuurperiode bij FC Utrecht keerde hij terug naar ADO Den Haag, waarna ook de Belgische competitie opnieuw op zijn pad kwam. Bij Zulte Waregem groeide hij uit tot een van de steunpilaren van de ploeg. Vervolgens trok hij naar KAA Gent, waar hij tussen 2018 en 2020 actief was als speler. Later volgden nog passages bij KV Kortrijk, opnieuw Zulte Waregem en een terugkeer naar ADO Den Haag, waar hij zijn spelerscarrière afsloot.
Succesvolle carrière met veel ervaring
Derijck speelde gedurende zijn loopbaan bijna 500 wedstrijden op het hoogste niveau. Als verdediger was hij opvallend productief en scoorde hij meer dan dertig doelpunten. Hij won onder meer de KNVB Beker met PSV en de Belgische Beker met Zulte Waregem.
Tijdens zijn beste jaren werd zijn marktwaarde geschat op meer dan één miljoen euro. Hoewel hij nooit een Rode Duivel werd, stond hij jarenlang bekend als een van de meest betrouwbare centrale verdedigers in België en Nederland.
Wat brengt de toekomst?
Met zijn vertrek bij KAA Gent komt er voorlopig een einde aan zijn eerste ervaring als coach. Toch lijkt dit eerder een tussenstap dan een eindpunt. Dankzij zijn jarenlange ervaring als speler, zijn uitgebreide netwerk en zijn eerste trainerservaring beschikt Derijck over de nodige troeven om elders een nieuwe kans te krijgen.
Op zijn 39ste heeft hij nog een lange trainerscarrière voor zich. Het vertrek bij Gent zou daarom weleens het begin kunnen zijn van een nieuw hoofdstuk waarin hij zelf de leiding krijgt als hoofdcoach.
𝘼𝙛𝙨𝙘𝙝𝙚𝙞𝙙 𝙏𝙞𝙢𝙤𝙩𝙝𝙮 𝘿𝙚𝙧𝙞𝙟𝙘𝙠— KAA Gent (@KAAGent) June 22, 2026
Assistent-coach verlaat KAA Gent.
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