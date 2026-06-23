Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

België kampt op het WK met een hardnekkig probleem: scoren. Terwijl de Rode Duivels al meerdere wedstrijden droog staan, groeit de kritiek op de samenstelling van de selectie. Volgens Hein Vanhaezebrouck werd daarbij één belangrijke fout gemaakt.

Doelpunten blijven uit

De cijfers spreken voor zich. De Rode Duivels hebben inmiddels al 406 WK-minuten geen doelpunt meer gemaakt uit open spel. Romelu Lukaku blijft de belangrijkste troef voorin, maar daarachter oogt het bijzonder mager.

Volgens Hein Vanhaezebrouck ligt het probleem niet uitsluitend bij de spelers die momenteel op het veld staan. De voormalige coach van KAA Gent vindt dat de selectie onevenwichtig werd samengesteld, waardoor België te weinig scorend vermogen achter de hand heeft.

De Bruyne krijgt steun

Vanhaezebrouck begrijpt de kritiek op Kevin De Bruyne niet helemaal. De middenvelder kreeg de voorbije weken heel wat commentaar op zijn prestaties, maar volgens hem is dat niet terecht.

“Ik ga er niet mee akkoord dat De Bruyne een slecht toernooi speelt. Hij is de enige die het op gang probeert te brengen”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

De analist erkent wel dat De Bruyne soms balverlies lijdt dat vroeger zeldzaam was. Toch wijst hij erop dat de spelmaker nog altijd terugkeert uit een periode waarin blessures zijn ritme hebben verstoord.



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Te weinig scorend vermogen

Volgens Vanhaezebrouck ligt het grotere probleem elders. Buiten Lukaku telt de huidige selectie nauwelijks spelers die garant staan voor doelpunten. “Maar behalve Lukaku zitten er ook geen ‘veelscoorders’ in de selectie”, stelt hij. Zelfs spelers als De Bruyne en Hans Vanaken staan vandaag niet bekend als echte afwerkers die een ploeg op eigen kracht door een moeilijke periode kunnen trekken.

Dat gebrek aan efficiëntie wordt volgens hem extra zichtbaar wanneer kansen schaars zijn. Op een WK kan één moment immers het verschil maken tussen winst en uitschakeling.

De man die ontbrak

Daarom begrijpt Vanhaezebrouck nog altijd niet waarom de Belgische selectie zo defensief werd samengesteld. Volgens hem werd er te veel gekozen voor zekerheid achterin en te weinig voor extra aanvallende opties. “Ik had niet gekozen voor negen verdedigers in de selectie maar wel een type als Hugo Cuypers meegenomen. Iemand die van vier kansen er twee omzet.”

Met de aanhoudende doelpuntenproblemen lijkt die opmerking steeds relevanter te worden. De vraag is dan ook hoeveel duur die gemiste selectieplaats België uiteindelijk zal kosten.