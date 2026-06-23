OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

STVV heeft een belangrijke bouwsteen voor de toekomst verzekerd. Joedrick Pupe maakt definitief de overstap van de Vancouver Whitecaps naar de Kanaries. De Bruggeling tekende een meerjarig contract en blijft ook de komende seizoenen op Stayen actief.

Van amateurvoetbal naar de top van België

Het verhaal van Joedrick Pupe leest als een modern voetbalsprookje. De linksvoetige verdediger werd geboren op 29 april 1997 in Brugge en werkte zich vanuit het amateurvoetbal stap voor stap op naar het profniveau.

Na passages bij onder meer Lierse-Kempenzonen en FCV Dender maakte hij de overstap naar de Vancouver Whitecaps in Canada. Daar kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen in een professionele omgeving, voordat STVV hem begin 2026 op huurbasis naar België haalde.

Belangrijke pion tijdens succesjaar

Aanvankelijk leek Pupe vooral als breedteversterking binnengehaald te worden, maar al snel groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de ploeg.

In acht wedstrijden voor de Kanaries scoorde hij één keer en maakte hij indruk met zijn werkkracht, defensieve betrouwbaarheid en indrukwekkende fysieke capaciteiten. Vooral tijdens de Champions' Play-Offs liet hij zich opmerken met cruciale tussenkomsten en belangrijke reddingen op de doellijn. Volgens de clubleiding was zijn bijdrage dan ook groter dan de statistieken doen vermoeden.

STVV looft zijn kwaliteiten

“Joedrick heeft het voorbije seizoen een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Door hard te werken en geduldig te blijven, heeft hij zich opgewerkt tot een belangrijke schakel binnen ons team”, zegt STVV-CEO Takayuki Tateishi op de clubwebsite van STVV.





De bestuurder benadrukt ook zijn karakter. “Naast zijn vele sportieve kwaliteiten beschikt Joedrick over een gedreven, typisch Truiense mentaliteit en een natuurlijk leiderschap.” Met die kwaliteiten overtuigde Pupe de club om hem definitief vast te leggen en een meerjarig contract aan te bieden.

Zelf ook overtuigd van STVV

Ook Pupe zelf twijfelde niet lang over zijn toekomst. De verdediger voelde zich snel thuis in Sint-Truiden. “Vorig seizoen heb ik ontdekt wat STVV zo bijzonder maakt. De sfeer op Stayen, de betrokkenheid van de supporters en het familiale karakter van de club werden week na week duidelijk”, vertelt hij via de clubkanalen.

“Daarom voel ik me hier zo thuis. Ik ben dan ook erg blij dat ik mijn verhaal bij STVV de komende seizoenen kan verderzetten.” Met zijn definitieve komst haalt STVV niet alleen een betrouwbare verdediger binnen, maar ook een speler die perfect lijkt te passen bij het DNA van de club.