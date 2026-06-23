Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft
Foto: © photonews
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Voor STVV wordt het een seizoen zoals de club er nog nooit een heeft meegemaakt. De Limburgers staan voor hun eerste echte Europese campagne en bereiden zich achter de schermen volop voor. Toch blijft er nog één belangrijke vraag onbeantwoord.

Leren van Cercle Brugge

Binnen de club beseft men dat een Europese deelname veel meer inhoudt dan enkel wedstrijden spelen. Daarom trok een delegatie van STVV recent naar Cercle Brugge om ervaringen uit te wisselen.

“Vorige week zijn we met een delegatie naar Cercle getrokken. Zij hebben een Europees avontuur in de Conference League georganiseerd”, vertelt Sven Menten van STVV in Het Belang van Limburg.

Volgens Menten had de club ook kunnen aankloppen bij grotere Belgische clubs met meer Europese ervaring, maar Cercle bleek de meest logische gesprekspartner. De Bruggelingen maakten immers zelf nog maar recent hun Europese debuut mee en kennen de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Belangrijke datum nadert

Sportief weet STVV al wanneer het volgende grote moment eraan komt. Op 3 augustus kennen de Kanaries hun tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League. “Op 3 augustus weten we wie onze tegenstander wordt in die laatste voorronde van de Europa League”, aldus Menten.

Dat betekent dat de voorbereidingen ondertussen op volle toeren draaien. Niet alleen de spelersgroep moet klaar zijn, ook organisatorisch wil de club niets aan het toeval overlaten.

Kan STVV op Stayen spelen?

De grootste onzekerheid blijft voorlopig het stadiondossier. STVV wacht nog altijd op definitieve goedkeuring van de UEFA om Europese wedstrijden op Stayen te mogen organiseren.

“Een document zwart-op-wit hebben we nog steeds niet”, geeft Menten toe. De UEFA stuurde commissarissen langs voor een uitgebreide controle van het stadion en stelde daarna een rapport op met noodzakelijke aanpassingen. De club investeerde de voorbije maanden onder meer in nieuwe stoeltjes en aangepaste dug-outs om aan alle voorwaarden te voldoen.

Leuven als noodoplossing

Hoewel het optimisme groot is, blijft een alternatief scenario bestaan. Mocht Stayen alsnog niet worden goedgekeurd, dan zou STVV moeten uitwijken naar Den Dreef in Leuven.

Toch verwacht de clubleiding een positieve afloop. “We verwachten ook wel dat het eindresultaat positief wordt”, klinkt het. Op 29 of 30 juni volgt normaal gezien het definitieve verdict.

Voor STVV en zijn supporters worden dat spannende dagen. Het Europese sprookje staat op het punt te beginnen, maar eerst moet nog één cruciale hindernis genomen worden.

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