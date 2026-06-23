Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels
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Het WK wordt in Nederland met argusogen gevolgd. Niet alleen het Nederlands nationaal elftal, maar ook de Rode Duivels worden er onder de loep gelegd. En er wordt géén blad voor de mond genomen.

België slaagde er niét in om te winnen van Egypte en Iran. De Rode Duivels staan na twee groepswedstrijden op een derde plaats in hun groep met een povere twee op zes. Een overwinning tegen Nieuw-Zeeland is noodzakelijk om de koffers niét te moeten pakken voor het toernooi echt begonnen is. 

Ook in Nederland worden de prestaties van de Rode Duivels gevolgd. En de analyse wordt volledig op z'n Hollands gevoerd. Versta: er wordt geen blad voor de mond genomen. We willen jullie de uitspraken dan ook niet onthouden.

Nederlanders zijn keihard voor Belgische wanprestatie(s)

"Die Belgen presteren helemaal niets", aldus Valentijn Driessen (journalist van De Telegraaf, nvdr.) onomwonden in Kick-Off. "Voor de start van het WK ging het nog om die grote Belgen met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku."

"En wat dan gezegd van Rudi Garcia", gaat Driessen verder. "Die geweldige coach zou België laten verrassen. Wel, ze hebben twee wedstrijden gespeeld en nog niet gewonnen."

Ook Nederlanders geloven in de wederopstanding van Jérémy Doku

Ook de afwezigheid van Jérémy Doku tegen Iran (door een luchtweginfectie, nvdr.) en het feit dat de winger van Manchester City naar Londen vloog om de geboorte van zijn zoon mee te maken wordt door de mangel gehaald. We zien het in België niet meteen gebeuren. 

"Die luchtweginfectie is nu natuurlijk opeens weg", besluit Driessen. "Al denk ik wel dat hij nog het verschil kan maken voor België. Ik zie het gebeuren dat Doku de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland naar de volgende ronde zal schieten."

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