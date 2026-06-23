'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'
Foto: © photonews

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Club Brugge moet deze zomer (zo goed als zeker) afscheid nemen van enkele sterkhouders. Het transferdossier van Joel Ordoñez lijkt in een finale fase te zitten. Ook rond Christos Tzolis begint het te bewegen.

We schreven vorige week al dat Liverpool FC op een zucht van de transfer van Joel Ordoñez staat. De Engelse topclub en Club Brugge werken aan de laatste punten en komma's in de contracten. 

The Reds gaan zo'n 49 miljoen euro ophoesten om Ordoñez naar Anfield Road te halen. De Ecuadoriaanse international moet er Ibrahima Konaté vervangen. Laatstgenoemde trekt naar Real Madrid. 

Transfer van Joel Ordoñez is (zo goed als) rond, het dossier van Christos Tzolis beweegt

De transfer wordt wellicht officieel bevestigd na het WK. Ordoñez is momenteel met Ecuador actief in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het is de wens van de speler zelf om de transfer na het toernooi af te ronden. 

Ook in het dossier rond Christos Tzolis zit ondertussen beweging. De Griek geniet momenteel van een welverdiende vakantie, maar achter de schermen is het héél druk. Onder meer Galatasaray SK, Aston Villa, Juventus FC, Manchester United en AS Roma informeerden.

Héél véél interesse, maar Arsenal FC drukt door

De Engelse media weten dat Arsenal FC de eerste club is die via de officiële weg contact heeft gelegd met Club Brugge. Het is de bedoeling dat de gesprekken op clubniveau de komende dagen en weken worden opgestart.

Ook voor Tzolis blauw-zwart niét van plan om soldenverkoop te houden. De 24-jarige flankaanvaller heeft een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertig miljoen euro. Voor een eurocent minder zal hij dan ook niét vertrekken.

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