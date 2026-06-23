'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'
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Ronaldinho heeft een contract getekend bij Ravenna FC. Overweegt de Braziliaanse ster op 46-jarige leeftijd een comback in de Italiaanse lagere divisies? We krijgen héél binnenkort tekst en uitleg.

Temidden de WK-gekte zorgt Ronaldinho voor extra peper en zout. De Braziliaanse ster heeft een contract bij Ravenna FC. De Italiaanse club speelt in de Serie C.

Overweegt Ronaldinho een comeback? De 46-jarige Braziliaan zette in 2015 een punt achter zijn actieve voetbalcarrière. De voorbije elf jaar kwam de 97-voudig Goddelijke Kanarie nog in actie tijdens benefietwedstrijden. Al zal er in de gevangenis ook wel gevoetbald zijn…

Ravenna FC wil Ronaldinho presenteren met een groots evenement

Ravenna wil Ronaldinho deze week officieel presenteren tijdens een heus evenement in Miami. Dan zal ook meteen duidelijk worden of Ronaldinho opnieuw zal voetballen - we geloven het niet - of er eerder sprake is van een adviserende rol of een marketingstunt. Wat we wél willen benadrukken: hij zal worden geregistreerd als speler.

Verrassend is de komst van Ronaldinho naar godbetert Ravenna niet. De Braziliaan is een persoonlijke vriend van Ignazio Cipriani. De eigenaar van Ravenna is excentriek én ambitieus. Hij wil met zijn club naar de Serie A. En liefst zo snel als mogelijk.

Eerste stapjes in het profvoetbal


Ravenna was vorig seizoen nog actief in de Italiaanse Serie D. De club uit het wondermooie Emilia-Romagna promoveerde en mag komend seizoen voor het eerst proeven van profvoetbal. Met of zonder Ronaldinho? We zijn héél benieuwd. 

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Ravenna
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