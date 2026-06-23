BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach
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RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach. Vitor Bruno moet paars-wit naar succes leiden. De Portugees wordt woensdag voorgesteld in het Lotto Park.

RSC Anderlecht kan de voorbereiding op het nieuwe seizoen echt beginnen. Met Vitor Bruno heeft de Belgische coach opnieuw een T1.

Het Laatste Nieuws weet dat de deal helemaal rond is. De 43-jarige Portugees wordt woensdag voorgesteld aan pers en publiek.

Weinig ervaring als T1

Veel ervaring heeft Bruno niét. Het seizoen 2024-2025 begon hij als hoofdcoach van FC Porto, maar na enkele maanden werd hij ontslagen. 

Al kan Bruno teren op de ervaring als assistent van Sergio Conceiçao. Bruno was T1 onder de ontvlambare Portugees bij onder meer SC Braga, FC Nantes en Porto.

Eerste examen binnen... een maandje

Bruno moet Anderlecht de komende weken en maanden opnieuw naar het paars-witte DNA laten voetballen. In het Nederlands: aanvallend én creatief voetbal.

Zijn eerste examen staat binnen een maandje al op het programma. Anderlecht kan zich tegen Hammarby IF géén misstap veroorloven in de tweede voorronde van de Europa League.

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Anderlecht

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