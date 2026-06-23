Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen
Foto: © photonews

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RSC Anderlecht is gisteren aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begonnen. Nathan De Cat was één van de spelers die zich op Neerpede hebben gemeld. Al is de kans héél klein dat hij er nog lang zal rondlopen. Ondertussen kennen we de bestemming van de 17-jarige middenvelder.

Het is ondertussen al enkele weken duidelijk dat Nathan De Cat zijn laatste wedstrijd voor RSC Anderlecht heeft gespeeld. Komende zaterdag kruist paars-wit de degens met Sporting Hasselt. We verwachten het jeugdproduct daar niét op het veld.

Stel je maar eens voor dat De Cat zich tijdens een onschuldige oefenwedstrijd zou blesseren. Het zou kunnen betekenen dat de speler een transfer door de neus ziet geboord. Of dat Anderlecht ettelijke miljoenen euro's ziet verdampen. 

Niét naar Frankrijk, wél naar de Bundesliga

Een contractverlenging - het huidige contract van de éénvoudig Rode Duivel loopt op het einde van het nieuwe seizoen af - is namelijk géén optie meer. We hadden Antoine Sibierski enkele weken geleden de raad gegeven om te gokken. Wel, de Fransman heeft dat niét gedaan.

Een week geleden schreven we nog dat er drie concrete kandidaten waren om De Cat binnen te halen. Paris FC, Borussia Dortmund en TSG 1899 Hoffenheim zijn héél geïnteresseerd in het goudhaantje van Anderlecht. Ondertussen kennen we de bestemming van De Cat.

Nathan De Cat
© photonews

Of beter gezegd: we kennen het land en de competitie waar De Cat komend seizoen zijn kunnen zal tonen. Volgens onze informatie wordt het géén verhuis naar Parijs. De Cat wil héél graag in Europa aan de bak. Paris FC heeft ambitie, maar géén Europees ticket.

Borussia Dortmund en Hoffenheim zijn tot op vandaag het meest concreet voor De Cat. Op de dag van vandaag zijn het vooral de blauwhemden uit Sinsheim die de forcing voeren. Die Kraichgauer slagen er echter niet in om een akkoord te sluiten met Anderlecht. 

TSG 1899 Hoffenheim voert de forcing, maar...

De Belgische recordkampioen hoopt dertig miljoen euro te krijgen voor De Cat. Het hoogste bod van Hoffenheim ligt momenteel rond de twintig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 17-jarige middenvelder op 27 miljoen euro.

Hoffenheim zal de komende dagen met een beter bod moeten komen om Anderlecht te overtuigen. Dortmund is dan weer wel bereid om de nodige centen om tafel te leggen. Gelb und Schwarz kijkt echter de kat uit de boom. De Duitse topclub wil geen overhaaste beslissingen nemen.

Karetsas et De Cat
© photonews

Voor de volledigheid: ook Bayern München informeerde de voorbije dagen naar de stand van zaken in het dossier van De Cat. Der Rekordmeister en Vincent Kompany hebben de hoop nog niet opgegeven om de middenvelder naar Beieren te halen. 

Al is De Cat op dit moment géén prioriteit voor Bayern München. De Duitse grootmacht heeft andere targets die een pak hoger op de verlanglijst staan. Ook de speler zelf neigt eerder naar een club waar hij wél meteen een basisplaats kan bemachtigen.

Komt er deze week een doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat?

Komt er deze week een doorbraak in het dossier? We schatten de kans zelf als héél klein in. Anderlecht en de geïnteresseerde clubs spelen poker op een héél hoog niveau. En in een WK-zomer trekt de zomermercato zich sowieso al later op gang.

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