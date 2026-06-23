Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven
Foto: © photonews

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Nieuw-Zeeland staat met de rug tegen de muur op het WK, maar de hoop is nog niet verdwenen. Bondscoach Darren Bazeley gelooft dat zijn ploeg nog altijd voor een historische verrassing kan zorgen. Dan moet wel België voor de bijl.

Teleurstelling na nederlaag tegen Egypte

De 3-1-nederlaag tegen Egypte kwam hard aan bij de Nieuw-Zeelanders. Vooral omdat er volgens bondscoach Darren Bazeley veel meer in had gezeten. Zijn ploeg speelde een sterke eerste helft, maar zag het na rust alsnog mislopen. “We kunnen nog altijd geschiedenis schrijven”, zei Bazeley aan Het Nieuwsblad. De opdracht is volgens de Engelsman duidelijk: winnen van België. Alleen zo blijft de droom van een historische WK-prestatie leven.

Ondanks de nederlaag weigert de coach zich neer te leggen bij een vroege uitschakeling. Hij benadrukt dat zijn ploeg nog altijd op één wedstrijd van een uniek resultaat staat.

Geloof in een stunt

Bazeley beseft dat België over meer individuele kwaliteit beschikt, maar ziet toch mogelijkheden. De Nieuw-Zeelandse coach verwijst naar de sterke momenten die zijn team al liet zien tegen zowel Iran als Egypte. “België is een sterke tegenstander, maar als we onze beste momenten uit de wedstrijden tegen Iran en Egypte kunnen reproduceren, zit er wat in”, klinkt het strijdvaardig.

Dat geloof komt niet uit het niets. Tegen Iran pakte Nieuw-Zeeland een verdienstelijk punt na een 2-2-gelijkspel. Ook tegen Egypte maakte de ploeg lange tijd een uitstekende indruk.

Gemiste kansen breken zuur op

Vooral het verloop van de wedstrijd tegen Egypte blijft nazinderen. Volgens Bazeley had zijn ploeg voldoende mogelijkheden om een grotere voorsprong uit te bouwen. “Het was een wedstrijd die we hadden kunnen winnen. Dat dat dan niet gebeurt, doet pijn”, gaf hij toe. Nieuw-Zeeland domineerde volgens de bondscoach lange tijd, creëerde kansen en scoorde een fraaie openingsgoal.

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Toch kantelde de wedstrijd na de rust. Egypte verhoogde het tempo en Nieuw-Zeeland slaagde er niet meer in hetzelfde niveau vast te houden.

Eén moment van onoplettendheid wordt afgestraft

Volgens Bazeley toont het toernooi aan hoe klein de marges op een WK zijn. Zijn spelers moeten negentig minuten lang geconcentreerd blijven om kans te maken tegen toplanden. “Je kan geen twee minuten of nog geen twintig seconden de aandacht laten verslappen, want dat wordt op dit niveau afgestraft”, besloot hij.

België is gewaarschuwd. Nieuw-Zeeland heeft misschien nog geen WK-wedstrijd gewonnen, maar de underdog reist duidelijk niet naar het duel met de bedoeling om zich zomaar neer te leggen bij zijn lot.

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