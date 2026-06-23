Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

Michael Olise zal (voorlopig) niét naar Real Madrid verhuizen. Ook de Spaanse grootmacht heeft in een statement bevestigd dat een transfer van de Franse sterspeler niet aan de orde is. Al moeten we de communicatie met een serieuze korrel zout nemen…

We keren enkele weken terug in de tijd. Op de vooravond van de voorzittersverkiezingen bij Real Madrid doet Florentino Perez twee beloftes: José Mourinho wordt opnieuw coach van De Koninklijke en de fans mogen zich aan een nieuwe Galactico verwachten.

Perez beloofde namelijk een bod van 150 miljoen euro uit te brengen op een absolute sterspeler van een andere Europese grootmacht. De voorzitter - uiteraard werd de Spaanse zakenman herverkozen - was héél slim en liet de naam niét ontglippen.

Is Michael Olise dé Galactico die Florentino Perez naar Real Madrid wil halen?

De voorbije weken draaide één naam rondjes op de geruchtenmolen: Michael Olise. De 24-jarige Fransman groeide de voorbije maanden uit tot een kandidaat om de Gouden Bal te winnen, is polyvalent om op verschillende posities te spelen en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van… 150 miljoen euro.

Bayern München liet daarop weten dat een transfer geen optie is. Olise heeft een contract tot medio 2029 bij Der Rekordmeister en wordt gezien als één van de sleutelspelers die de Duitse grootmacht één van de komende seizoenen aan een Champions League-eindwinst moet helpen.

Comunicado Oficial.



— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

Ondertussen kwam ook Real Madrid naar buiten met een statement. "Real Madrid wil benadrukken dat er geen direct of indirect contact is geweest met Olise, zijn vertegenwoordigers op iemand uit zijn entourage. Daarnaast benadrukken we onze uitstekende relatie met Bayern München. We betreuren dan ook de foutieve informatie die verspreid wordt."

Wie het Madrileense huis een beetje kent weet dat het statement met een serieuze korrel zout moet genomen worden. Natuurlijk heeft Real Madrid via de niet-officiële weg gepolst naar de interesse van Olise om naar Spanje te verhuizen. En natuurlijk was het Perez die het hele circus in gang het gezet.

De transfersoap is begonnen...

Bovendien kan het niét gecontroleerd worden dat Real Madrid via enkele omwegen en tussenpersonen heeft gepolst bij iemand uit de entourage van Olise of er interesse is in een transfer. Het is nu eenmaal de manier van werken waar Perez gekend om staat. Of de transfer voor de volle honderd procent van de baan is? Dat denken we (nog) niet…