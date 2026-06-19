Nog voor de aftrap: België-Iran zorgt al voor controverse

Iran stapt naar de FIFA in aanloop naar het duel met België. De Iraanse bond klaagt over reisbeperkingen en vreest dat de voorbereiding op de belangrijke WK-wedstrijd tegen de Rode Duivels verstoord wordt.

De Iraanse voetbalbond is niet te spreken over de aanloop naar de volgende WK-wedstrijd tegen België. De FFIRI (Iraanse voetbalbond) kondigt aan dat het een officiële klacht zal indienen bij de FIFA, omdat de nationale ploeg volgens de bond te maken krijgt met reisbeperkingen die de voorbereiding verstoren.

Iran zou pas één dag voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels de Verenigde Staten mogen binnenkomen. Dat duel staat zondag om 12 uur lokale tijd op het programma. Voor de Iraniërs is dat bijzonder gevoelig, omdat ze vinden dat ze daardoor niet dezelfde omstandigheden krijgen als de andere deelnemende landen.

Iran dient klacht in bij FIFA

Volgens de Iraanse bond druist die situatie in tegen het principe van gelijke behandeling op een WK. Een woordvoerder liet weten dat de beperkingen “niet in overeenstemming zijn met het principe van gelijke voorwaarden voor alle deelnemende teams” en dat ze “een negatieve invloed kunnen hebben op de voorbereiding”. Daarom zal Iran zijn ongenoegen formeel overmaken aan de FIFA via de officiële kanalen.

Relevantie voor de Rode Duivels

Voor België is het nieuws niet onbelangrijk. Iran is namelijk de volgende tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. De ploeg begon het WK met een 2-2-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland en staat dus, net als België na het gelijkspel tegen Egypte, nog niet met de rug tegen de muur.

Toch kan de beperkte voorbereiding een rol spelen richting zondag. Als Iran inderdaad pas laat in de Verenigde Staten aankomt, blijft er weinig tijd over om te wennen aan de omstandigheden, het stadion en het wedstrijdritme.





Extra randverhaal voor België-Iran

Daardoor krijgt België-Iran er plots een extra laag bij. Voor de Rode Duivels telt vooral het sportieve: na de valse start tegen Egypte moet er dringend gewonnen worden. Maar aan Iraanse kant dreigt de aanloop naar die wedstrijd vooral in het teken te staan van frustratie, logistieke problemen en een klacht bij de FIFA.