Hugo Broos spaart stadion én tegenstander niet na WK-duel

Zuid-Afrika pakte tegen Tsjechië zijn eerste punt op het WK, maar Hugo Broos was na afloop niet helemaal tevreden. De Belgische bondscoach haalde uit naar het stadion én naar de speelstijl van de tegenstander.

Zuid-Afrika speelde donderdag met 1-1 gelijk tegen Tsjechië, waardoor het voorlopig op de laatste plaats in de groep blijft met slechts één punt. Het WK zit er nog niet op voor Bafana Bafana, maar op de laatste speeldag kan er best gewonnen worden van Zuid-Korea.

Broos hekelt stadion in Atlanta

Het was een degelijk punt voor voor de Zuid-Afrikanen, maar bondscoach Hugo Broos was toch niet helemaal tevreden na afloop. Zo kwam hij met heel wat kritiek op het stadion waarin zijn team moest spelen: het Atlanta-stadion waarvan het dak dicht kan.

"Heel eerlijk: dit is geen voetbalstadion", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws. "Het is een mooi stadion met alles wat je maar kunt wensen. Maar alleen het gras doet denken aan voetbal, de rest niet. Ik voelde geen sfeer en speel veel liever in een openluchtstadion. Kijk naar het Aztekenstadion. Dát is een voetbalstadion."

Duidelijke mening over speelstijl van Tsjechië

Daar bleef het overigens niet bij. Broos vond niet alleen de omstandigheden tegenvallen, ook over de aanpak van Tsjechië had hij een duidelijke mening. "Tsjechië teert op de fysiek capaciteiten", zegt de Belg.

"Ze vinden het niet leuk om voetbal te spelen, in de combinatie. Het is erg rechttoe rechtaan. Ze zijn allemaal 1,90 meter of groter. Het is de keuze van de trainer en misschien zou ik als bondscoach van Tsjechië hetzelfde doen. Maar als je van voetbal houdt, dan zal je als neutrale toeschouwer het spel dat wij vandaag op de mat brachten leuker hebben gevonden dan wat Tsjechië vandaag liet zien", besluit Broos.





Hij zag ondanks zijn kritiek ook positieve signalen. Zuid-Afrika durfde meer te voetballen dan de tegenstander en hield zichzelf met dat punt minstens nog in leven in de groep.