DONE DEAL: Club Brugge en Anderlecht grijpen naast sterkhouder Westerlo

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KVC Westerlo deed de voorbije maanden de nodige pogingen om de contracten van een aantal sterkhouders te verlengen. In het geval van Allahyar Sayyadmanesh is dat niet gelukt. Hij verlaat op die manier na 2,5 jaar De Kemphanen. De speler nam via Instagram afscheid van de fans.