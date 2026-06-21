🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst!
Foto: © photonews
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal
Goedemorgen. De Rode Duivels maken zich op voor een belangrijk duel tegen Iran. Een must win, zoveel lijkt nu al duidelijk. En dus is het jammer dat Jérémy Doku er niet bij zal zijn. Wat zal de impact daarvan zijn op de Rode Duivels? (Lees meer)
Hoe gaat het met Lamine Yamal?
Spanje begon met een grote teleurstelling aan zijn WK voetbal. Het raakte tegen Kaapverdië niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Pas toen Lamine Yamal inviel twintig minuten voor rust werden de Spanjaarden dreigender. En dus is de vraag wanneer ze hem kunnen inzetten op speeldag 2 en voor hoe lang?
"Wat Lamine Yamal betreft: het gaat goed met hem", aldus Spaans bondscoach Luis De La Fuente op een persconferentie van de Spaanse nationale ploeg in aanloop naar het duel met Saoedi-Arabië. "Dat is het beste nieuws. We zullen zien of hij klaar is om zoveel te spelen, het aantal minuten is maar een cijfer. Starten of de tweede helft? De intensiteit is ook van belang."
De koning danst!
Het was een drukke nacht voor Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Eerst zagen ze de wedstrijd tussen Nederland en Zweden, die eindigde op een 5-1 overwinning voor de Nederlanders tegen de Zweden.
Maar de koning en de koningin van Nederland waren daarna ook opvallende gasten in Kansas City, waar het koningspaar de wedstrijd van de voormalige kolonie van Nederland wilde meepikken van Curaçao tegen Ecuador. En zo zagen ze hoe een klein voetbalsprookje zich onder hun neus afspeelde. Opvallend: het koppel was volledig uitgedost in de blauwe kleuren van Curaçao, met voetbalshirts en sjaals. En na de match gingen ze een feestje bouwen in de kleedkamers.
Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026
Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"
Géén Jérémy Doku tegen Iran. En mogelijk missen we de superster van de Belgische ploeg ook later op dit WK nog eens een wedstrijd als de winger vader wordt. Om maar te zeggen: we moeten op zoek naar een oplossing. (Lees meer)
Iran gooit de straat van Hormuz opnieuw dicht
De Rode Duivels spelen zondagavond om 21 uur Belgische tijd tegen Iran hun tweede WK-wedstrijd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Over die wedstrijd is ondertussen heel wat te doen. Er is het geval Jérémy Doku, die er niet bij zal zijn tegen Iran door een luchtweginfectie.
De Amerikaanse airco's hebben hem mogelijk geen deugd gedaan. En ondertussen zijn er nog veel andere problemen, zoveel is ook duidelijk. Iran zou na nieuwe aanvallen van Israël namelijk besloten hebben om de straat van Hormuz opnieuw te blokkeren. Dat zet het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten ook opnieuw op scherp.
Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders
De Belg waar de laatste dagen het meeste om te doen was? Jérémy Doku. Het nakende vaderschap, de ademhalingsproblemen, het over en weer vliegen naar Londen: iedereen heeft wel een mening over de Rode Duivel. Al moeten sommigen ook meteen door het stof omwille van hun uitspraken. (Lees meer)
De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt
Het werd opnieuw een heel pittig en interessant WK-nachtje, zo vlak voor ook de Rode Duivels opnieuw in actie komen. Curaçao heeft uitgepakt met een stunt, Japan met een nette prestatie en Duitsland met een belangrijke ommekeer. (Lees meer)
Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran
De Rode Duivels staan vandaag tegen Iran voor een belangrijke opdracht. Na het gelijkspel tegen Egypte lijkt enkel een zege voldoende om de verhoopte groepswinst te pakken. Met welke elf namen verschijnen de Belgen aan de aftrap? Dat is een vraag waar ook Hayk Milkon zich over buigt. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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