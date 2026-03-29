Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

De Rode Duivels wonnen zaterdag met 2-5 van de Verenigde Staten. Achteraf was nog een leuke activiteit gepland.

NBA-match als teambuilding voor Rode Duivels

De Rode Duivels namen vlot de maat van één van de drie gastlanden van het WK van komende zomer. Na de wedstrijd trokken de spelers en de staff er nog op uit.

De spelersgroep woonde een NBA-wedstrijd bij van de Atlanta Hawks. Zij gaven zaterdagavond de Sacramento Kings partij. Een leuke teambuilding voor de Rode Duivels.

Ook bondscoach Rudi Garcia en technisch directeur Vincent Mannaert waren aanwezig op de teambuilding. Aan sfeer alvast geen gebrek.

Einde gemist

Joaquin kreeg ook taart voor zijn 21ste verjaardag. De spelers genoten duidelijk van de wedstrijd en al zeker Kevin De Bruyne die een grote fan is van het Amerikaanse basketbal.

Atlanta won met 123-113, maar dat hebben de Duivels niet meer gezien. Vijf minuten voor tijd werden zij naar de uitgang geloodst, richting hotel.