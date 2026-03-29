Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

In de reportage die deze zondag op Téléfoot werd uitgezonden, pleegde Eden Hazard een telefoontje naar Rudi Garcia. Meteen ook het moment om hem een voorstel te doen.

Vorige week in Tubeke kwamen de camera's van Téléfoot een kijkje nemen in de gebouwen en langs de velden van de Belgische voetbalbond. Meteen ook een mooie gelegenheid om Rudi Garcia te interviewen, die TF1 door en door kent omdat hij er bij grote toernooien al meermaals als consultant te zien was.

Tijdens een fragment dat Téléfoot op sociale media deelde, kreeg Garcia via videogesprek telefoon van zijn ex-speler bij LOSC, Eden Hazard. De voormalige kapitein van de Rode Duivels zette intussen een punt achter zijn interlandcarrière nog voor Garcia hem kon selecteren, maar deed de bondscoach wel een opvallend voorstel.

Eden Hazard op training bij de Duivels?

"Als de coach iemand nodig heeft om op training de laatste man te zijn, dan ben ik er altijd", zegt Hazard tegen Garcia. "Als ik iemand mis, dan is het zeker jij die komt meedoen aan de kleine spelletjes, met plezier", reageert de bondscoach al lachend.

— Téléfoot (@telefoot_TF1) March 29, 2026

Een voorstel dat best werkelijkheid zou kunnen worden, want het is goed mogelijk dat Eden Hazard mee afreist naar de VS, al is het maar voor een deel van de competitie. Hij fungeert namelijk als "brug" tussen Rudi Garcia, die hij goed kent, en de kleedkamer. Al wordt die rol natuurlijk minder belangrijk naarmate de Fransman zijn groep beter leert kennen.



Als Eden naar Seattle afzakt, verwachten we dus dat hij minstens eens zal aansluiten bij een korte training, om te tonen dat hij het nog steeds in de benen heeft...