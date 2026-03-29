Lorenz Lomme
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK
De Rode Duivels wonnen gisteren ruim van de Verenigde Staten. Toch zijn ze niet zorgenvrij. Marc Degryse ziet enkele maanden voor het WK één groot vraagteken voor Rudi Garcia en co.

De Duivels haalden het met ruime 2-5-cijfers van de Verenigde Staten. Dat deden ze zonder Romelu Lukaku. De vaste spits van de Duivels paste voor de trip en wil aan zijn fysieke paraatheid werken na een terugkeer uit blessure.

Die terugkeer verloopt niet vlekkeloos. Lukaku komt maar weinig aan spelen toe bij zijn club Napoli en moet tevreden zijn met een rol achter Rasmus Hojlund. En dat baarde Marc Degryse voor de wedstrijd tegen de VS zorgen bij VTM.

Lukaku heeft speelminuten nodig

Volgens de voormalige international is Lukaku momenteel "één groot vraagteken". "Hij speelt niet veel bij Napoli. En dat is eigenlijk een understatement. Het valt af te wachten hoeveel ritme hij zal hebben richting het WK."

Toby Alderweireld pikte daarop in. "Als hij z’n eerste minuten op een WK maakt, dan krijgen we niet de beste Romelu te zien. Hij heeft écht speelminuten nodig om top te zijn."

Lees ook... Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter
Lukaku heeft nog enkele maanden om zich klaar te stomen en ritme op te doen. Om ver te raken, zullen de Duivels zijn goals goed kunnen gebruiken. Lukaku was in 124 interlands goed voor 89 doelpunten.

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
1
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
3
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

23:51
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

06:15
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

22:34
Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

21:20
Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen" Reactie

Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen"

00:08
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

23:00
1
'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

22:30
'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

22:00
"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

21:40
'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

21:00
Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

20:30
Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00
Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

20:00
Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

19:30
Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

18:30
Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

18:00
Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht De derde helft

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

17:30
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

28/03
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

28/03
1
Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

16:45
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

28/03
1
Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

16:30
4
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

28/03
7
"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

16:15
Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

16:00
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00

