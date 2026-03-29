Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

De Rode Duivels wonnen gisteren ruim van de Verenigde Staten. Toch zijn ze niet zorgenvrij. Marc Degryse ziet enkele maanden voor het WK één groot vraagteken voor Rudi Garcia en co.

De Duivels haalden het met ruime 2-5-cijfers van de Verenigde Staten. Dat deden ze zonder Romelu Lukaku. De vaste spits van de Duivels paste voor de trip en wil aan zijn fysieke paraatheid werken na een terugkeer uit blessure.

Die terugkeer verloopt niet vlekkeloos. Lukaku komt maar weinig aan spelen toe bij zijn club Napoli en moet tevreden zijn met een rol achter Rasmus Hojlund. En dat baarde Marc Degryse voor de wedstrijd tegen de VS zorgen bij VTM.

Lukaku heeft speelminuten nodig

Volgens de voormalige international is Lukaku momenteel "één groot vraagteken". "Hij speelt niet veel bij Napoli. En dat is eigenlijk een understatement. Het valt af te wachten hoeveel ritme hij zal hebben richting het WK."

Toby Alderweireld pikte daarop in. "Als hij z’n eerste minuten op een WK maakt, dan krijgen we niet de beste Romelu te zien. Hij heeft écht speelminuten nodig om top te zijn."

Lukaku heeft nog enkele maanden om zich klaar te stomen en ritme op te doen. Om ver te raken, zullen de Duivels zijn goals goed kunnen gebruiken. Lukaku was in 124 interlands goed voor 89 doelpunten.