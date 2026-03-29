Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Jérémy Doku zorgde tegen de Verenigde Staten telkens weer voor opwinding in de tribunes. Elke versnelling en één-tegen-éénactie lokte bewondering uit, ook al leverde het hem geen goal of assist op.

Tijdens de wedstrijd België-VS keken supporters van beide landen hun ogen uit wanneer Jérémy Doku aan de bal kwam. Wanneer de Rode Duivel een actie inzet, gaat iedereen op het puntje van zijn stoel zitten. Bij elke één-tegen-éénactie ging er geregeld een bewonderend “ooh” door de tribunes.

Zijn inspanningen werden niet beloond met een doelpunt of assist, maar toch was het een geslaagde wedstrijd voor de flankaanvaller. "Jérémy is een ongelooflijke speler", vertelde Dodi Lukebakio na afloop in de mixed zone.

Lukebakio looft Doku: "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

"We mogen heel blij zijn met een speler als hem, zijn kwaliteiten zijn uniek. Er zijn geen andere spelers zoals hij. Het gevaar komt bijna altijd van hem. Natuurlijk gaan we wat moeten variëren, want anders gaat de tegenstander altijd weten wat te doen. Maar wat Jérémy voor ons land doet is gewoon heel mooi, we mogen fier zijn op hem", gaat zijn ploegmakker verder.

Lukebakio deelde de viering van zijn eerste doelpunt tegen de VS met Doku. "We hebben ook naast het veld een heel goede band, hij is als een klein broertje voor mij. We beleven veel samen, ik vierde mijn eerste doelpunt ook samen met hem, dat was heel speciaal."

Of hij dé Rode Duivel zal worden op het WK? "Ik denk dat dat geen vraag is, dat weten we allemaal", lacht Lukebakio, voor hij toch wat voorzichtiger wil zijn. "Maar we moeten die druk wel niet op hem leggen. We moeten gewoon naar het WK gaan als ploeg. Hij zal zeker een groot wapen zijn voor ons. Ik kijk er al naar uit."