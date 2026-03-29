Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Veel lof voor Doku

Op 2,5 maanden van de start van het WK staan de Verenigde Staten met de voetjes op de grond. De verwachtingen voor het duel met de Rode Duivels waren bijzonder groot.

De Amerikanen speelden een goede eerste helft tegen België, maar werden na de rust in amper een half uur tijd helemaal opgerold. De euforie verdween dan ook razendsnel.

“We kunnen echt niet zeggen dat we in de buurt komen van de rest van de wereld”, was te horen na de wedstrijd bij TNT Sports. “Als je kijkt hoe we onze goals weggeven... Hun derde goal begon bij een doeltrap. En Doku zal zeker ook niet van het veld gestapt hebben met het gedacht dat hij een lastige avond achter de rug had.”

Vernedering en flop

Ook The Athletic hield zich helemaal niet in. “Dit teleurstellende verlies was een waarschuwing voor wat eraan kan komen tegen de topteams. Dit was het soort test dat zou tonen hoe klaar Amerika is voor een WK in eigen land. Maar vooral Doku maakte het een miserabele avond voor de VS. Eigenlijk kwamen we na die goeie eerste helft overal een stap te laat.”

“Dit was een vernedering”, klonk het dan weer bij The Guardian. “Een wake-upcall”, viel er nog te lezen en ook het woordje “flop” werd meerdere keren gebruikt.