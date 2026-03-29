Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

Zaterdagavond klopten de Rode Duivels de Verenigde Staten met 2-5. Na een domper in de eerste helft kon Zeno Debast de bordjes gelijk hangen, voor de Duivels het nog helemaal afmaakten. De centrale verdediger verscheen tevreden in de mixed zone na afloop.

"Ik ben blij, het was ook mijn eerste voor de nationale ploeg. Ik ben er fier op", vertelde Debast in het Mercedes-Benz Stadium. "Toen ik de bal kreeg had ik slechts één gedachte: gewoon hard op doel knallen", lachte hij.

"De eerste 15 á 20 minuten hadden we het moeilijk. Na de korte cooling-break hadden we ons aangepast en toen verliep het beter", gaat Debast verder. "Op stilstaande fases hadden we het moeilijk."

Waar het dan voornamelijk misliep volgens de Rode Duivels? "Onze laatste pass ging te snel richting doel in de aanval, denk ik. We mogen durven voetballen en de keeper in het spel betrekken."

Veel positieve zaken om mee te nemen

Uit de grote overwinning kunnen Rudi Garcia en zijn troepen veel positieve zaken meenemen. "Het is enorm positief dat we zoveel doelpunten hebben kunnen maken", laat Debast nog noteren. "Nu moeten we zeker de voeten op de grond houden. De jongens die mochten invallen deden het ook heel goed. Volgende week staat er tegen Mexico alweer een nieuwe test op het programma."