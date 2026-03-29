'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'
De kogel lijkt helemaal door de kerk in het dossier van Aleksandar Stankovic. Club Brugge en de speler zelf weten perfect wat er met hem gaat gebeuren.

Stankovic keert terug naar Inter

De kans dat Aleksandar Stankovic Club Brugge op het einde van het seizoen zou verlaten werd de voorbije weken steeds groter en groter.

De aanbiedingen stapelen zich op, maar zijn ex-ploeg Inter heeft een voorkooprecht in zijn contract laten opnemen, met een vaste clausule van 23 miljoen euro.

Daarmee doet Club Brugge een mooie winst, want het kocht Stankovic voor amper 9,5 miljoen euro. Al was een grote jackpot misschien wel mogelijk geweest.

Timing van de transfer

Ondertussen is ook de timing van de transfer helemaal duidelijk. Volgens L’Interista moet Inter de terugkoopclausule activeren in de eerste twee weken van de maand juni.

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'
Het medium laat ook weten dat Stankovic niet meteen doorverkocht wordt. Hij zal volgend seizoen zijn kans krijgen als basisspeler bij Inter. De Italiaanse club gelooft in hem en heeft een contract van vijf seizoenen klaarliggen.

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen" Reactie

Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen"

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht De derde helft

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

