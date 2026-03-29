'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

De kogel lijkt helemaal door de kerk in het dossier van Aleksandar Stankovic. Club Brugge en de speler zelf weten perfect wat er met hem gaat gebeuren.

Stankovic keert terug naar Inter

De kans dat Aleksandar Stankovic Club Brugge op het einde van het seizoen zou verlaten werd de voorbije weken steeds groter en groter.

De aanbiedingen stapelen zich op, maar zijn ex-ploeg Inter heeft een voorkooprecht in zijn contract laten opnemen, met een vaste clausule van 23 miljoen euro.

Daarmee doet Club Brugge een mooie winst, want het kocht Stankovic voor amper 9,5 miljoen euro. Al was een grote jackpot misschien wel mogelijk geweest.

Timing van de transfer

Ondertussen is ook de timing van de transfer helemaal duidelijk. Volgens L’Interista moet Inter de terugkoopclausule activeren in de eerste twee weken van de maand juni.

Het medium laat ook weten dat Stankovic niet meteen doorverkocht wordt. Hij zal volgend seizoen zijn kans krijgen als basisspeler bij Inter. De Italiaanse club gelooft in hem en heeft een contract van vijf seizoenen klaarliggen.