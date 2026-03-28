Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

De Rode Duivels spelen vanavond een oefenduel tegen de Verenigde Staten. Dat is een mooie uitdaging voor een ploeg die nog volop in ontwikkeling is. Axel Witsel is als ancien uitstekend geplaatst om de jongeren in te schatten, terwijl hij zelf nog zoveel mogelijk wil genieten.

Witsel is met zijn 37 lentes een van de oudgedienden in de ploeg. Hij was een vertrouwd gezicht bij de Gouden Generatie, maar heeft dus ook zijn rol onder Rudi Garcia. Hoe blijft hij zo scherp?

"Je moet de nodige zorg besteden aan je lichaam: zowel voor als na de trainingen", vertrouwt hij toe aan Sporza. "Goed recupereren, goed eten, goed slapen. Sinds mijn 24e ben ik daar heel bewust mee bezig."

Witsel praat over De Cat, Godts en Stassin

Anderen moeten het van hun jeugdigheid hebben. Dan hebben we het onder meer over nieuwkomers Nathan De Cat, Mika Godts en Lucas Stassin. Zij staan in de VS voor hun vuurdoop bij de Duivels. Hoe schat Witsel hen in?

"Ik heb Nathan, Mika en Lucas alledrie gezien en gesproken", zegt hij over het drietal. "Het zijn goede voetballers. Nathan praat niet zo veel, hij is nog maar 17 en een beetje verlegen. Maar je ziet duidelijk dat de jongeren van nu veel beter en sneller voorbereid zijn dan in mijn tijd."

Lees ook... LIVE: Rudi Garcia verrast achteraan bij Rode Duivels tegen de VS!›

Zelf wil Witsel alles halen uit wat hem nog rest bij de nationale ploeg. "Ik zal ook geen jaren meer blijven, dus wil ik er nog meer maximaal van genieten. Een beetje zoals helemaal in het begin."