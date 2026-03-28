Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels spelen vanavond een oefenduel tegen de Verenigde Staten. Dat is een mooie uitdaging voor een ploeg die nog volop in ontwikkeling is. Axel Witsel is als ancien uitstekend geplaatst om de jongeren in te schatten, terwijl hij zelf nog zoveel mogelijk wil genieten.

Witsel is met zijn 37 lentes een van de oudgedienden in de ploeg. Hij was een vertrouwd gezicht bij de Gouden Generatie, maar heeft dus ook zijn rol onder Rudi Garcia. Hoe blijft hij zo scherp?

"Je moet de nodige zorg besteden aan je lichaam: zowel voor als na de trainingen", vertrouwt hij toe aan Sporza. "Goed recupereren, goed eten, goed slapen. Sinds mijn 24e ben ik daar heel bewust mee bezig."

Witsel praat over De Cat, Godts en Stassin

Anderen moeten het van hun jeugdigheid hebben. Dan hebben we het onder meer over nieuwkomers Nathan De Cat, Mika Godts en Lucas Stassin. Zij staan in de VS voor hun vuurdoop bij de Duivels. Hoe schat Witsel hen in?

"Ik heb Nathan, Mika en Lucas alledrie gezien en gesproken", zegt hij over het drietal. "Het zijn goede voetballers. Nathan praat niet zo veel, hij is nog maar 17 en een beetje verlegen. Maar je ziet duidelijk dat de jongeren van nu veel beter en sneller voorbereid zijn dan in mijn tijd."

Zelf wil Witsel alles halen uit wat hem nog rest bij de nationale ploeg. "Ik zal ook geen jaren meer blijven, dus wil ik er nog meer maximaal van genieten. Een beetje zoals helemaal in het begin."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Axel Witsel

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League DeProfeet spreekt DeProfeet spreekt over Verenigde Staten - België: - Joske89 Joske89 over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord Vital Verheyen Vital Verheyen over Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst? Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg Mike59 Mike59 over Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak' Dostojewski Dostojewski over Witsel schat kansen in: "Geen grote verrassing als België het WK zou winnen" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved