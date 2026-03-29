Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

KV Mechelen leeft op een roze wolk de komende weken. De kwalificatie voor de Champions' Play-offs doet dromen naar meer.

Disney-gevoel bij KV Mechelen

KV Mechelen speelde zichzelf in de top zes. Vooral de manier waarop dat gebeurde, met een late goal tegen RSC Anderlecht, was voor de club bijzonder mooi.

Dat vindt ook aandeelhouder Eddy De Reys. De 63-jarige zakenman werkt vooral achter de schermen voor de club, maar doet nu wel eens zijn verhaal in Het Nieuwsblad. “Die zondag was wat voetbal voor mij hoort te zijn: een feest, zonder enige vorm van geweld of negativiteit”, klinkt het.

Hij wil bij KV Mechelen een bijzondere sfeer zien. “Ik vind dat iedereen die naar KV komt een soort Disney-gevoel moet krijgen, zodat hij of zij absoluut nog eens wil terugkomen. En die wedstrijd was op en top Disney. Het was een sprookje.”

Toekomst lacht

Een Europees ticket bemachtigen is nu het volgende doel. “Op de lange termijn is het doel om van KV Mechelen opnieuw een topclub te maken. Om een vaste plek in die top zes of zeven te bemachtigen.”



Daarvoor moet er de nodige stabiliteit komen. “Nu kunnen wij zoals elke Belgische club enkel break-even draaien met transfers, hopelijk kan dat ooit ook door regelmatig Europees te spelen”, besluit hij.