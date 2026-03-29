"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Atlanta, VS
| 3 reacties
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels wonnen overtuigend van de Verenigde Staten, maar toch ging het na afloop ook over iets anders. De shirts van beide ploegen leken zó hard op elkaar dat zelfs de spelers ermee worstelden.

Tijdens de grote 2-5-overwinning van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten viel vanaf minuut één iets op. De truitjes van beide landen leken bijzonder hard op elkaar, waardoor het lastig werd om ze uit elkaar te houden.

Vanop de tribune hadden we het er moeilijk mee terwijl kijkers op televisie nog meer moeilijkheden hadden met de shirts. Uiteindelijk was het voor de spelers op het veld ook niet gemakkelijk. Dat vertelden ze zelf na afloop.

Onana en Lammens klagen over verwarrende shirts tijdens clash met VS

"Het was verschrikkelijk", opende Amadou Onana na afloop. "Het was echt moeilijk met shirts die zo hard op elkaar lijken. Maar we zijn profs dus moeten we onder alle omstandigheden kunnen spelen."

Ook doelman Senne Lammens zat er verveeld mee. "Ik had het er lastig mee in het begin. Het was niet gemakkelijk. Ik was er wat van geschrokken, maar hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe beter het ging."

Nog opvallend: pas bij het betreden van het veld werd voor de spelers duidelijk dat het zo'n chaos zou worden. "We wisten het niet nee", gaat Lammens verder. "We wisten enkel in welke shirts wij zouden spelen."

"Ik gaf het tijdens de rust aan, en onze materiaalmannen hadden het ook al gezegd tegen de organisatie. Ze wilden volgens mij allebei graag in hun nieuwe shirts spelen, dat zal belangrijk zijn geweest", besluit de Rode Duivel.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Senne Lammens
Amadou Onana

Meer nieuws

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

09:45
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
1
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

07:45
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

23:51
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

22:34
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

06:15
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

06:30
Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

21:20
Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen" Reactie

00:08
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

23:00
1
'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

22:30
'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

22:00
"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

21:40
'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

21:00
Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

20:30
Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00
Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

20:00
Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

19:30
Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

18:30
Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

18:00
Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht De derde helft

17:30
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

28/03
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

28/03
1
Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

16:45
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

28/03
1
Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

16:30
4
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

28/03
7
"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

16:15
Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

16:00
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over "Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over Verenigde Staten - België: 2-5 Vital Verheyen Vital Verheyen over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League OM-RSCL OM-RSCL over 'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk' filip.dhose filip.dhose over Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclub hebben nog geen licentie beet FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet Canard-i Canard-i over 'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved