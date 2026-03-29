"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

De Rode Duivels wonnen overtuigend van de Verenigde Staten, maar toch ging het na afloop ook over iets anders. De shirts van beide ploegen leken zó hard op elkaar dat zelfs de spelers ermee worstelden.

Tijdens de grote 2-5-overwinning van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten viel vanaf minuut één iets op. De truitjes van beide landen leken bijzonder hard op elkaar, waardoor het lastig werd om ze uit elkaar te houden.

Vanop de tribune hadden we het er moeilijk mee terwijl kijkers op televisie nog meer moeilijkheden hadden met de shirts. Uiteindelijk was het voor de spelers op het veld ook niet gemakkelijk. Dat vertelden ze zelf na afloop.

Onana en Lammens klagen over verwarrende shirts tijdens clash met VS

"Het was verschrikkelijk", opende Amadou Onana na afloop. "Het was echt moeilijk met shirts die zo hard op elkaar lijken. Maar we zijn profs dus moeten we onder alle omstandigheden kunnen spelen."

Ook doelman Senne Lammens zat er verveeld mee. "Ik had het er lastig mee in het begin. Het was niet gemakkelijk. Ik was er wat van geschrokken, maar hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe beter het ging."

Nog opvallend: pas bij het betreden van het veld werd voor de spelers duidelijk dat het zo'n chaos zou worden. "We wisten het niet nee", gaat Lammens verder. "We wisten enkel in welke shirts wij zouden spelen."



"Ik gaf het tijdens de rust aan, en onze materiaalmannen hadden het ook al gezegd tegen de organisatie. Ze wilden volgens mij allebei graag in hun nieuwe shirts spelen, dat zal belangrijk zijn geweest", besluit de Rode Duivel.