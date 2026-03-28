Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Het eerste deel van de Relegation Play-offs lijkt een maat voor niks te worden. Dender heeft een veel te grote achterstand op de andere ploegen.

Relegation Play-offs zonder spanning

Zulte Waregem, Dender, La Louvière en Cercle Brugge spelen de Relegation Play-offs. Al lijkt nu al duidelijk wie de barragematchen tegen een ploeg uit de Challenger Pro League moet spelen.

“La Louvière hoeft in de degradatie-play-offs niets te vrezen, zo groot is de voorsprong van 12 punten op Dender”, vertelt Philippe Albert aan La Capitale.

Want als Dender alles wint levert het wellicht onvoldoende op. “Zelfs met een perfect rapport van 18 op 18 zou de ploeg van Yannick Ferrera niet zeker zijn dat ze de laatste plaats verlaat.”

La Louvière is een blijver

Albert vindt dan ook dat La Louvière van een geslaagd seizoen mag spreken. “Dankzij een feilloze organisatie is de ploeg erin geslaagd om alle toppers het vuur aan de schenen te leggen, zowel in de Easi Arena als op verplaatsing.”

Er is volgens Albert dan ook geen enkele reden tot ongerustheid bij La Louvière. De analist is ervan overtuigd dat de ploeg een blijver is voor heel wat jaren op het hoogste niveau.