"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

De Jupiler Pro League wordt hervat na de interlandbreak. In de strijd om een Europees ticket begint Standard op 4 april aan zijn Play-offcampagne met een verplaatsing naar OHL.

De Rouches willen de Europe Play-offs graag goed starten ondanks deze lastige verplaatsing. Toch doen ze dat met een handicap. Ze kunnen namelijk niet rekenen op hun supporters voor de verplaatsing naar Leuven: de groep 'Publik Hysterik Kaos 2004' liet via sociale media weten dat het deze verplaatsing zal boycotten.

Genoeg is genoeg, vindt het Collectief

"Deze beslissing past in het verlengde van de acties die samen met het Collectif Ultras Belge zijn gevoerd. De vaststelling blijft dezelfde: genoeg is genoeg. Al veel te lang worden supporters in België geconfronteerd met een repressief en incoherent beleid. Terwijl men spreekt over een feest van het voetbal en gezelligheid, is de realiteit op het terrein heel anders", staat er te lezen.

Het Collectief hekelt de kleinere bezoekersvakken, de beperkte quota, de vermindering van het aantal toegelaten bussen en het verbod op megafoons, trommels en vlaggen in bepaalde stadions. Positief is wel het voorbeeld van Westerlo, waar de club uit de Kempen het bezoekersvak na een eerdere inkrimping optrok van 500 naar 700 plaatsen.

"In dit specifieke geval vinden we dat het door OHL toegekende contingent, namelijk 557 tickets, het de supporters van Standard Luik niet toelaat op een fatsoenlijke manier te reizen zonder heel wat trouwe fans in de kou te laten staan", aldus het Collectief.

"Onze boodschap blijft dezelfde: we wachten op een gebaar in het voordeel van de omstandigheden van voetbalsupporters in België. Onze kleuren zullen we overal en altijd verdedigen, maar sommige strijdpunten gaan verder dan de wedstrijd alleen"



