Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Senne Lammens blikte na de 2-5-zege van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten tevreden terug op zijn prestatie. De doelman van Manchester United kreeg van bondscoach Rudi Garcia de voorkeur op Matz Sels en stelde niet teleur.

Lammens stond de volledige wedstrijd tussen de palen en maakte indruk met enkele knappe tussenkomsten. Zijn prestatie bleef ook binnen de ploeg niet onopgemerkt, want hij kreeg lof van onder meer Kevin De Bruyne en de bondscoach.

Er werden zelfs vergelijkingen gemaakt met de reddingen van Thibaut Courtois. “Het is leuk om vergeleken te worden met Courtois", glimlachte Lammens. "Ik zal proberen dat in de toekomst te bevestigen."

De doelman bleef tegelijk nuchter onder de positieve reacties. “Ik probeer gewoon mijn job te doen en er te staan wanneer het nodig is. Vandaag is dat goed gelukt, maar ik moet dat nu blijven bevestigen.”

Tegen Mexico lijkt Lammens opnieuw plaats te moeten ruimen voor Sels, al ziet hij dat niet als een probleem. “We weten dat er geroteerd wordt in deze oefenwedstrijden. Iedereen krijgt zijn kans en moet die proberen grijpen.”

Lees ook... Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden
Met zijn sterke prestatie heeft Lammens in elk geval zijn visitekaartje afgegeven. “Het is aan mij om me te blijven tonen en klaar te zijn wanneer de coach me nodig heeft”, besloot hij.

Meer nieuws

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
8
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
1
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
14
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
1
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
3
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
4
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

23:51
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
4
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

06:15
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

06:30
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

22:34
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
6
Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

14:00
Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

12:30
"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

12:00
Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

11:30
2
Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00
1
Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

21:20
Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen" Reactie

Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen"

00:08
Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

10:30
Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

23:00
2
'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

21:00
'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

22:30
'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

22:00
"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

21:40
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

28/03

