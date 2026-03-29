Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Senne Lammens blikte na de 2-5-zege van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten tevreden terug op zijn prestatie. De doelman van Manchester United kreeg van bondscoach Rudi Garcia de voorkeur op Matz Sels en stelde niet teleur.

Lammens stond de volledige wedstrijd tussen de palen en maakte indruk met enkele knappe tussenkomsten. Zijn prestatie bleef ook binnen de ploeg niet onopgemerkt, want hij kreeg lof van onder meer Kevin De Bruyne en de bondscoach.

Er werden zelfs vergelijkingen gemaakt met de reddingen van Thibaut Courtois. “Het is leuk om vergeleken te worden met Courtois", glimlachte Lammens. "Ik zal proberen dat in de toekomst te bevestigen."

De doelman bleef tegelijk nuchter onder de positieve reacties. “Ik probeer gewoon mijn job te doen en er te staan wanneer het nodig is. Vandaag is dat goed gelukt, maar ik moet dat nu blijven bevestigen.”

Tegen Mexico lijkt Lammens opnieuw plaats te moeten ruimen voor Sels, al ziet hij dat niet als een probleem. “We weten dat er geroteerd wordt in deze oefenwedstrijden. Iedereen krijgt zijn kans en moet die proberen grijpen.”

Met zijn sterke prestatie heeft Lammens in elk geval zijn visitekaartje afgegeven. “Het is aan mij om me te blijven tonen en klaar te zijn wanneer de coach me nodig heeft”, besloot hij.