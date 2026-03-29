Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

De Rode Duivels wonnen hun eerste oefenwedstrijd op Amerikaanse bodem vlot. De ruime 5-2 overwinning kwam er echter na een heel lastig wedstrijdbegin. Dat gaf Amadou Onana ook volmondig toe na afloop en hij legt uit hoe de Belgen de wedstrijd in handen namen.

"We hadden het wat moeilijk om in de wedstrijd te komen, maar op het moment dat we wisten hoe we het defensief moesten aanpakken liep het wat beter", liet Onana ons optekenen. Doelman Lammens moest de Rode Duivels enkele keren overeind houden en USA klom uiteindelijk op voorsprong.

Hoe werd de lastige beginfase opgelost?

"We probeerden in het begin compact te blijven omdat zij op het middenveld overwicht probeerden te krijgen met vier spelers en wij stonden met drie. Toen we dat wisten op te lossen, waren we veel sterker", legt de middenvelder uit. "Kevin en Alexis kwamen meer naar binnen en toen we die kleine aanpassingen deden, liep het allemaal veel beter."

Romelu Lukaku ontbrak dan wel, maar de Belgen wisten 5 keer raak te treffen en dat doet zichtbaar deugd. "We weten dat we de kwaliteiten in het team hebben om doelpunten te scoren. Daar ontbrak het ons wat aan in de afgelopen wedstrijden, maar dat was tegen USA wel goed. We houden zeker een goed gevoel over aan deze wedstrijd."

Hoe hoog mag België mikken op het WK?

Een goede eerste repetitie dus, maar Amadou Onana houdt beide voeten stevig op de grond wanneer we vragen hoe hoog België mag mikken op het WK. "We moeten niet praten over dat we de kwartfinale of de halve finale moeten halen op het WK. Als je in een tornooi gaat wil je alle wedstrijden winnen en zo ver geraken als mogelijk is."

"We hebben veel jonge, nieuwe spelers die nog geen ervaring op grote tornooien hebben. Het is een leerproces, we bouwen dit team opnieuw op en dat zal wat tijd vergen. Maar volgens mij hebben wij wel voldoende kwaliteit in het team."