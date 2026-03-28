'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

Club Brugge wilde niet zo lang geleden Andreas Schjelderup naar België halen, maar de winger is momenteel misschien wel te hoog gegrepen. Zo is Manchester United naar verluidt bereid om diep in de buidel te tasten voor de Noor.

In zijn zoektocht naar aanvallende versterking kwam Club Brugge deze winter uit bij Andreas Schjelderup. De Noor leek zo goed als op weg naar Jan Breydel, maar Benfica besloot plots om meer geld te vragen.

De transfer ging uiteindelijk niet door, maar dat hield Schjelderup niet tegen om dit seizoen helemaal door te breken in de Portugese hoofdstad. Hij is er tegenwoordig niet meer uit de basis te denken.

Schjelderup naar Manchester United?

Hij scoorde onder meer twee goals in de knotsgekke 4-2-zege van de Adelaars tegen Real Madrid en was gisteren ook trefzeker in een oefenduel met Noorwegen tegen Nederland.

We schreven eerder al over de interesse van FC Barcelona voor de speler, maar ook Manchester United zou nu belangstelling tonen. Dat schrijft het Spaanse voetbalmedium Fichajes. United zou daarbij de portemonnee kunnen gaan opentrekken.



Volgens de genoemde bron zouden de Mancunians een bod van rond de 60 miljoen euro kunnen gaan uitbrengen. Dat zijn bedragen waar Club Brugge uiteraard niet tegenop kan.