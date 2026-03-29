Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

De Verenigde Staten wilden er één groot feest van maken tegen de Rode Duivels. Alleen viel dat serieus tegen in het 2-5-eindresultaat.

Stevig resultaat voor Rode Duivels

In de show rond de wedstrijd verzorgen hebben de Amerikanen heel goed gescoord. Op het veld was het na een goede eerste helft na de rust veel minder van de thuisploeg.

Bondscoach Rudi Garcia zei na afloop wel dat de VS een veel beter team is dan het resultaat van deze wedstrijd doet vermoeden, maar het gastland werd in een half uur tijd helemaal opgerold.

“Op verplaatsing voor ruim 70.000 fans met 2-5 winnen ... En dat tegen een gastland van het WK. Daar moet niet denigrerend over gedaan worden”, was Peter Vandenbempt bij Sporza heel erg duidelijk.

Blunder van Pochettino?

De uitblinker was ongetwijfeld Jeremy Doku, al koos de Amerikaanse bondscoach wel voor een opvallende manier van verdedigen. “Pochettino leek vergeten hoe goed Doku wel niet is, want hij zette er Timothy Weah - een aanvaller – tegenover.”

Normaal verwacht je toch iets anders tegen Doku. “Van een dubbele dekking, zoals de meesten doen, was er nauwelijks sprake. Het mag duidelijk zijn dat Doku straks een van de grote sterren van de Duivels wordt. En misschien zelfs van het WK”, besloot Vandenbempt.