Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Zoek niet naar een tattoo bij Kyriani Sabbe. De speler van Club Brugge heeft er nog geen en daar heeft hij een opvallende reden voor.

Sabbe heeft geen tattoo

Voetballers en tattoo’s, het lijkt haast alsof het een verplichting is als je op de velden rondkijkt. Maar dat is niet het geval voor Kyriani Sabbe.

De speler van Club Brugge heeft zijn eigen redenen om er nog geen te hebben. “Eigenlijk vooral omdat mijn familie er niet achter staat, dat klopt wel. Eerlijk: ik denk er wel aan. Maar het kost veel geld, hé”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

En dat met het loon van een topvoetballer in ons land. “Ja, maar ze zeggen altijd: eentje is geentje. En vooral: ik zou meteen voor een volledige sleeve gaan (een hele arm, red.), en dan loopt de prijs natuurlijk snel op.”

Schuld van ChatGPT

Sabbe maakte trouwens zelf niet de keuze van welke tattoo hij zou willen zetten. “Het is eigenlijk de schuld van ChatGPT—ik had eens gevraagd welke tattoo bij mij zou passen, en het antwoord was: een sleeve!”



Dat gooide hij wel, ter goedkeuring eigenlijk, in de WhatsApp-groep van de familie. “Mijn pa en mijn broer reageerden meteen: ‘Nee, toch niet!’ Maar mijn moeder zei: ‘Als je dat echt wil, moet je dat gewoon doen’”, besluit hij.