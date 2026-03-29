Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Zoek niet naar een tattoo bij Kyriani Sabbe. De speler van Club Brugge heeft er nog geen en daar heeft hij een opvallende reden voor.

Voetballers en tattoo’s, het lijkt haast alsof het een verplichting is als je op de velden rondkijkt. Maar dat is niet het geval voor Kyriani Sabbe.

De speler van Club Brugge heeft zijn eigen redenen om er nog geen te hebben. “Eigenlijk vooral omdat mijn familie er niet achter staat, dat klopt wel. Eerlijk: ik denk er wel aan. Maar het kost veel geld, hé”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

En dat met het loon van een topvoetballer in ons land. “Ja, maar ze zeggen altijd: eentje is geentje. En vooral: ik zou meteen voor een volledige sleeve gaan (een hele arm, red.), en dan loopt de prijs natuurlijk snel op.”

Schuld van ChatGPT

Sabbe maakte trouwens zelf niet de keuze van welke tattoo hij zou willen zetten. “Het is eigenlijk de schuld van ChatGPT—ik had eens gevraagd welke tattoo bij mij zou passen, en het antwoord was: een sleeve!”


Dat gooide hij wel, ter goedkeuring eigenlijk, in de WhatsApp-groep van de familie. “Mijn pa en mijn broer reageerden meteen: ‘Nee, toch niet!’ Maar mijn moeder zei: ‘Als je dat echt wil, moet je dat gewoon doen’”, besluit hij.

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

12:30
"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

12:00
Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

10:30
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
1
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
8
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
7
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
2
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
3
'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

20:00
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

23:51
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
2
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

06:15
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

06:30
'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

23:00
1
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

22:34
'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

21:00
'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

22:30
'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

22:00
"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

21:40
Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

21:20
Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

15:30
3
Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

20:30
Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

19:30
Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00
1
Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen" Reactie

Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen"

00:08
Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

18:30
Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

18:00
Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht De derde helft

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

17:30
"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

16:15
Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00

