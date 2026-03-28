Reactie Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

Brandon Morren Manuel Gonzalez
Brandon Morren en Manuel Gonzalez vanuit Atlanta
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"
De Rode Duivels wonnen overtuigend met 2-5 van de Verenigde Staten. Na een moeizame start viel alles op zijn plaats, met Lukebakio als uitblinker en tweevoudig doelpuntenmaker

De Rode Duivels hebben zaterdagavond met 2-5 gewonnen van de Verenigde Staten. Het begin was moeilijk, maar toen de motor aan het draaien ging viel alles in zijn plooien. Het moment van de wedstrijd was de fantastische plaatsbal van Dodi Lukebakio.

De winger mocht iets meer dan 20 minuten voor tijd invallen en kon twee keer scoren. Na afloop verscheen hij geëmotioneerd voor de pers. "Ik ben heel dankbaar voor dit moment", opende hij. "Na mijn eerste doelpunt stonden de tranen zelfs in mijn ogen, want het is niet altijd gemakkelijk geweest."

Emotionele Lukebakio na sterke invalbeurt

De 28-jarige aanvaller miste dit seizoen heel wat wedstrijden bij SL Benfica vanwege een breuk in de voet. Nu heeft hij zijn plaats bij de Portugese club teruggewonnen, terwijl hij zich ook volop bewijst bij de nationale ploeg.

"Ik heb geprobeerd mijn plaats te winnen, maar de andere spelers deden het ook heel goed", legt Lukebakio verder uit. "Het was hard vechten om te tonen dat ik er nog altijd bij kon zijn. Ik ben de trainer dan ook dankbaar dat hij mij opnieuw heeft opgeroepen na zo’n lange blessure."

"Daarnaast wil ik ook God, mijn vrouw en mijn familie bedanken. Zij stonden altijd achter mij, ook in moeilijke momenten. Dit betekent enorm veel en dat maakt voetbal zo speciaal. Vandaag wil ik er vooral van genieten, vanaf morgen gaat de focus alweer richting de volgende wedstrijd", aldus de Rode Duivel.

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen"

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

