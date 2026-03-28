Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

De Rode Duivels hebben zaterdagavond met 2-5 gewonnen van de Verenigde Staten. Het begin was moeilijk, maar toen de motor aan het draaien ging viel alles in zijn plooien. Het moment van de wedstrijd was de fantastische plaatsbal van Dodi Lukebakio.

De winger mocht iets meer dan 20 minuten voor tijd invallen en kon twee keer scoren. Na afloop verscheen hij geëmotioneerd voor de pers. "Ik ben heel dankbaar voor dit moment", opende hij. "Na mijn eerste doelpunt stonden de tranen zelfs in mijn ogen, want het is niet altijd gemakkelijk geweest."

Emotionele Lukebakio na sterke invalbeurt

De 28-jarige aanvaller miste dit seizoen heel wat wedstrijden bij SL Benfica vanwege een breuk in de voet. Nu heeft hij zijn plaats bij de Portugese club teruggewonnen, terwijl hij zich ook volop bewijst bij de nationale ploeg.

"Ik heb geprobeerd mijn plaats te winnen, maar de andere spelers deden het ook heel goed", legt Lukebakio verder uit. "Het was hard vechten om te tonen dat ik er nog altijd bij kon zijn. Ik ben de trainer dan ook dankbaar dat hij mij opnieuw heeft opgeroepen na zo’n lange blessure."

"Daarnaast wil ik ook God, mijn vrouw en mijn familie bedanken. Zij stonden altijd achter mij, ook in moeilijke momenten. Dit betekent enorm veel en dat maakt voetbal zo speciaal. Vandaag wil ik er vooral van genieten, vanaf morgen gaat de focus alweer richting de volgende wedstrijd", aldus de Rode Duivel.