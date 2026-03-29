Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

De Rode Duivels kregen in Atlanta niet alleen een sportieve test, maar ook een eerste echte WK-smaakmaker. Senne Lammens en Dodi Lukebakio waren onder de indruk van de Amerikaanse show rond de match.

Voor de Verenigde Staten is deze interlandperiode een generale repetitie op het WK qua organisatie. Het stadion waarin ze de Rode Duivels ontvingen was indrukwekkend. Alles rond de wedstrijd was op z'n Amerikaans.

"Het is heel speciaal", vond Senne Lammens. "Het voelt heel anders aan dan een wedstrijd in Europa. Ik ben zelf fan van NFL, NBA en de andere Amerikaanse sporten. Alles errond is speciaal en het was een mooie ervaring."

De VS is absoluut geen voetballand en dus blijft het afwachten wat dit op het WK zal brengen. "Het is anders", vertelde Dodi Lukebakio bij ons na afloop. "Qua showgehalte is er geen beter land dan de Verenigde Staten."

"Ik moet zeggen dat het een geweldige ervaring was om in dit stadion te spelen. De tribunes waren goed gevuld, het was enorm groot. Je voelt gewoon dat je in Amerika bent", ging hij verder. Wat wel ontbrak waren gezangen.

Bij een kans, een kaart, een strafschop,... lieten de fans zich horen, maar doorheen de wedstrijd bleef het verder best stil. "Nja, we weten ook wel dat voetbal hier niet de populairste sport is. Ik denk dat het hier nu wel aan het groeien is, en dat hebben we vandaag ook mogen zien", besluit Lukebakio.



Lees ook... Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"›

Toch mogen we richting het WK meer verwachten. De show en beleving rond de wedstrijd zaten goed, maar zonder impulsen van de organisatie bleef het in het stadion vaak te stil. Benieuwd of dat er in juni anders aan toe zal gaan.