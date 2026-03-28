Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Terwijl de Rode Duivels vanavond een oefenduel afwerken tegen de VS, kwamen ook de Belgische U19 vandaag in actie. En met succes. In en tegen Tsjechië werd met het kleinste verschil gewonnen.

De Rode Duivels willen hun oefencampagne voor het WK vandaag goed starten. Vandaag is de VS de tegenstander; binnen enkele dagen wacht Mexico. De Belgische U19 kregen vandaag dan weer Tsjechië voorgeschoteld.

Kaye Furo schenkt België de zege

Onze jonge landgenoten gaven de Tsjechen partij in de EK-kwalificaties. In de eerste helft kregen we geen goals te zien. Het verschil zou dus na de pauze moeten worden gemaakt.

En dat deden de U19 ook. Kaye Furo vertolkte daarbij een hoofdrol. De spits van Brentford werd goed de diepte in gestuurd door Jake Van Britsom (Club NXT) en werkte fijntjes af: 0-1.

Door een tweede gele kaart van Zaid Bafdili moesten de Belgen daarna met een man minder verder. Bijna maakten ze er vanaf elf meter nog 2-0 van via Yanis Musuayi, maar de Brugse smaakmaker in de UEFA Youth League miste.

Het bleef 0-1, waardoor de Belgen met 4 punten de leidersplaats in Groep 4 overnemen van de Tsjechen (3 punten). Verder zitten ook nog Denemarken en Letland in de groep. De volgende opdracht van de Belgen is een uitduel bij de Letten.

LIVE: De Ketelaere doet er nog een schepje bovenop!

21:59
'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

22:00
"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

21:40
Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

21:20
'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

21:00
'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

20:00
Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

19:30
Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00
Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

18:30
Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

18:00
Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

17:30
Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00
Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

16:45
Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

16:30
"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

16:15
Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

16:00
Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

15:30
Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

15:15
'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

15:00
Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

14:30
🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

14:00
Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

13:45
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

13:30
Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

13:15
Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

13:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

12:15
'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

12:00
Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

11:30
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00
Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

09:30
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

09:00
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

08:20
Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

