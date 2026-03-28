Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Terwijl de Rode Duivels vanavond een oefenduel afwerken tegen de VS, kwamen ook de Belgische U19 vandaag in actie. En met succes. In en tegen Tsjechië werd met het kleinste verschil gewonnen.

De Rode Duivels willen hun oefencampagne voor het WK vandaag goed starten. Vandaag is de VS de tegenstander; binnen enkele dagen wacht Mexico. De Belgische U19 kregen vandaag dan weer Tsjechië voorgeschoteld.

Kaye Furo schenkt België de zege

Onze jonge landgenoten gaven de Tsjechen partij in de EK-kwalificaties. In de eerste helft kregen we geen goals te zien. Het verschil zou dus na de pauze moeten worden gemaakt.

En dat deden de U19 ook. Kaye Furo vertolkte daarbij een hoofdrol. De spits van Brentford werd goed de diepte in gestuurd door Jake Van Britsom (Club NXT) en werkte fijntjes af: 0-1.

Door een tweede gele kaart van Zaid Bafdili moesten de Belgen daarna met een man minder verder. Bijna maakten ze er vanaf elf meter nog 2-0 van via Yanis Musuayi, maar de Brugse smaakmaker in de UEFA Youth League miste.

Het bleef 0-1, waardoor de Belgen met 4 punten de leidersplaats in Groep 4 overnemen van de Tsjechen (3 punten). Verder zitten ook nog Denemarken en Letland in de groep. De volgende opdracht van de Belgen is een uitduel bij de Letten.



