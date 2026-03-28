De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Rode Duivels spelen hun eerste oefenmatch richting het WK tegen de Verenigde Staten. Welke elf mogen we verwachten tegen de Verenigde Staten? Mogelijk wordt er sowieso wel veel gewisseld, maar toch kan dat een indicatie zijn richting toekomst.

Onder de lat weten we al dat, bij afwezigheid van Thibaut Courtois, Senne Lammens en Matz Sels hun kans zullen krijgen. De doelman van Manchester United staat vanavond in de basis, Sels tegen Mexico. Voor hen is er achterin meer onzekerheid.

Wie in de verdediging bij de Rode Duivels?

Arthur Theate en Zeno Debast komen net terug uit blessure, Nathan Ngoy, Koni De Winter en Brandon Mechele willen zich tonen. Het is ook afwachten of Rudi Garcia vasthoudt aan een viermansdefensie, nadat hij meermaals heeft gehint op de mogelijkheid om een driemansdefensie te testen.

Op het middenveld speelt onze bondscoach doorgaans met twee spelmakers. Maar Kevin De Bruyne zal vermoedelijk maar één helft spelen en Hans Vanaken is er niet bij, terwijl het voor Youri Tielemans wellicht nog te vroeg komt. Dat zou Nathan De Cat en Axel Witsel de kans moeten geven zich te tonen, al lijken Nicolas Raskin en Amadou Onana beter geplaatst om te starten.

De Ketelaere opnieuw in de spits?

In de spits kunnen de afwezigheden van Leandro Trossard en Romelu Lukaku opnieuw in het voordeel spelen van Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere, terwijl Jérémy Doku links zo goed als zeker lijkt. Welke elf er ook aan de aftrap komen, er zullen naar verwachting heel wat wissels zijn, en dat al vanaf de rust.

De vermoedelijke elf van Rudi Garcia op een rijtje: 

Lammens - Meunier, De Winter, Theate, De Cuyper - Raskin, Onana, De Bruyne - Saelemaekers, De Ketelaere, Doku // Volg de match tussen de Rode Duivels en de Verenigde Staten bij ons zaterdagavond LIVE en op de voet! 

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

