Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Robby Morren vanuit Atlanta, VS
Bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfel over bestaan dat de wedstrijden tegen USA en Mexico voor hem belangrijk zijn. Hij maakt duidelijk dat het 'meer is dan een vriendschappelijke wedstrijd', alvorens in te gaan op de kwaliteiten van de Rode Duivels.

"Het is mooi om tegen het nationaal team van de Verenigde Staten te spelen, het stadion zal vol zitten. Het zal meer dan een vriendschappelijke wedstrijd zijn voor ons. We hebben dit soort wedstrijden nodig omdat we gewend zijn om in Europa te spelen. Dat we nu tegen USA en daarna tegen Mexico spelen, is een goede zaak voor ons met het oog op het WK."

De oefenmeester vindt het wel jammer dat Thibaut Courtois geblesseerd moest afhaken. "Vooral omdat Thibaut degene is die normaal het doel zou moeten verdedigen achter onze defensie. Hij is er niet en dus als we tactische experimenten doen, is het een beetje jammer dat onze doelman er niet is."

De twee oefenpartijen geven Garcia de kans om zaken uit te proberen, al moeten we geen grote verrassingen verwachten. "Er is echter één ding zeker, en de spelers weten dat: we gaan onszelf niet verloochenen."

"We blijven een ploeg die op balbezit speelt, een ploeg die dominant wil zijn, die impact wil hebben op de wedstrijd, die wil aanvallen, doelpunten wil maken, dicht bij het doel van de tegenstander wil komen en druk wil zetten op de tegenstander. Dat hebben we ook tijdens de kwalificatiewedstrijden gedaan."

De oefenmeester haalt ook het wapen van de counter aan. "We zijn ook een ploeg die, zoals we tijdens de kwalificaties hebben laten zien, hard kan toeslaan in de snelle omschakeling. Ik denk dat Wales daarvan kan getuigen."

"We hebben snelle spelers. Niet alleen met de bal, ook zonder bal. Jullie kennen ze net zo goed als ik: Jérémy, Loïs, Dodi, zelfs Charles is snel."

We hebben dus ook de kwaliteiten om gevaarlijk te zijn tegen ploegen die heel hoog willen spelen. Daarom moeten we in staat zijn om in verschillende strategieën te spelen, zelfs binnen één en dezelfde wedstrijd."

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

