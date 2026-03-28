'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

Club Brugge focust zich momenteel op de start van de play-offs, maar maakt zich ook op voor een drukke transferzomer. Nicolo Tresoldi zou weleens een pak miljoenen kunnen opbrengen.

Club Brugge incasseerde de voorbije jaren een fortuin aan transferinkomsten. Dat dankt het onder meer aan de Champions League, waar het goed presteerde en verschillende spelers in de etalage kon zetten.

Nicolo Tresoldi is de volgende speler die indruk maakte op het kampioenenbal. De Duitse spits met Italiaanse roots scoorde drie goals in tien wedstrijden in de Champions League en presteert ook in België uitstekend.

Atlético tast mogelijk diep in de buidel

Dat is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. Zo schreven we al over de interesse van Atlético Madrid, de tegenstander van blauw-zwart in de tussenronde.

Tresoldi scoorde thuis tegen Atléti en maakte indruk tegen de sterke verdedigers van Diego Simeone. Los Rojiblancos zoeken aanvallende versterking, omdat Antoine Griezmann binnenkort afzwaait.

Het Spaanse Fichajes spreekt van een mogelijk Madrileens bod van meer dan 30 miljoen euro. Zo zou Club Brugge nóg maar eens langs de jackpot kunnen passeren.