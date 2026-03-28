"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

Italië moet nog één horde nemen voor deelname aan het WK. Die laatste horde is Bosnië en Herzegovina, een land dat zijn huid duur zal verkopen. En zeker na het zien van enkele opvallende beelden.

In een video op X zien we hoe enkele Italiaanse internationals opgetogen zijn dat ze het tegen Bosnië en Herzegovina moeten opnemen in de play-off-finale. "Kijk naar het gebrek aan respect en de arrogantie van Italië", klinkt het op een Bosnisch supportersaccount.

De reactie van de Italianen in kwestie schiet bij de Bosniërs in het verkeerde keelgat. "Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom ze dat doen", vertelt voormalig Bosnisch international Miralem Pjanic aan La Gazzetta dello Sport.

Italië zal in "een verschrikkelijke sfeer" moeten spelen

"Bosnië wacht hen met open armen op", deelt Pjanic een stevige waarschuwing uit. "We zullen zien hoe het afloopt. We hebben veel respect voor Italië, maar ze zullen goed voor de dag moeten komen in een verschrikkelijke sfeer."

Bosnië en Herzegovina rekende in de halve finales van de play-offs af met Wales. Na de reguliere speeltijd en de verlengingen stond er 1-1 op het bord na goals van James en Dzeko. In de strafschoppenreeks was Bosnië en Herzegovina met 2-4 te sterk.

Italië zette op zijn beurt Noord-Ierland opzij. Het werd 2-0 in de Laars na goals van Tonali en Kean, maar Bosnië en Herzegovina lijkt de messen nu al te slijpen.



