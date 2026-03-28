'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

Vincent Kompany en Bayern München bereiden zich voor op de transferzomer. Onze landgenoot zou weleens kunnen gaan shoppen in de Premier League.

Kompany kent de Premier League uiteraard uitstekend uit zijn periode als speler bij Manchester City en als coach bij Burnley. Hij zou nu over het Kanaal willen gaan shoppen.

Kompany wil Tonali

Bayern ziet Leon Goretzka komende zomer transfervrij de deur uitlopen en moet die leemte opvullen. Fichajes schrijft nu dat Der Rekordmeister Sandro Tonali naar de Bundesliga wil halen.

Kompany zou al groen licht hebben gegeven voor de overgang van de Italiaan, die nog een contract heeft tot midden 2028. Er zal dus een stevige som op tafel moeten komen.

Volgens Transfermarkt is de Italiaanse international momenteel 80 miljoen euro waard. Op basis van Duitse bronnen schrijft datzelfde Fichajes dat er al een eerste contact geweest is om te kijken of de speler een overgang zou zien zitten.



Tonali speelt sinds 2023 voor Newcastle. Dat nam hem toen voor iets meer dan 60 miljoen euro over van AC Milan, dat hem op zijn beurt weggeplukt had bij Brescia.