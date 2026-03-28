'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

Vincent Kompany en Bayern München bereiden zich voor op de transferzomer. Onze landgenoot zou weleens kunnen gaan shoppen in de Premier League.

Kompany kent de Premier League uiteraard uitstekend uit zijn periode als speler bij Manchester City en als coach bij Burnley. Hij zou nu over het Kanaal willen gaan shoppen.

Kompany wil Tonali

Bayern ziet Leon Goretzka komende zomer transfervrij de deur uitlopen en moet die leemte opvullen. Fichajes schrijft nu dat Der Rekordmeister Sandro Tonali naar de Bundesliga wil halen.

Kompany zou al groen licht hebben gegeven voor de overgang van de Italiaan, die nog een contract heeft tot midden 2028. Er zal dus een stevige som op tafel moeten komen.

Volgens Transfermarkt is de Italiaanse international momenteel 80 miljoen euro waard. Op basis van Duitse bronnen schrijft datzelfde Fichajes dat er al een eerste contact geweest is om te kijken of de speler een overgang zou zien zitten.


Tonali speelt sinds 2023 voor Newcastle. Dat nam hem toen voor iets meer dan 60 miljoen euro over van AC Milan, dat hem op zijn beurt weggeplukt had bij Brescia.

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

