Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

De hervorming van de Pro League blijkt allesbehalve unaniem bij de betrokken clubs. KAA Gent waarschuwt de voetbalbeleidsmakers dat het onmogelijk is om tijdens het seizoen terug te komen op een genomen beslissing. Het zouden nog hete weken kunnen worden.

Zowel de afschaffing van de play-offs als het automatische behoud van de U23-teams in de Challenger Pro League zorgt voor heel wat beroering. Clubs als Francs Borains, Seraing en Lokeren lieten al duidelijk hun ongenoegen blijken. Intussen is de druk nog toegenomen: de Belgische Mededingingsautoriteit waarschuwt dat de Pro League een jaarlijkse boete tot 12 miljoen euro kan krijgen als het reglement ongewijzigd blijft.

Dinsdag komt er daarom een nieuwe stemming. Afhankelijk van de uitkomst kunnen de promotie- en degradatieregels licht worden bijgestuurd om tegemoet te komen aan de eisen van de Belgische Mededingingsautoriteit, of volledig worden omgegooid, met als mogelijk gevolg dat de bescherming van U23-teams in tweede klasse verdwijnt.

Voor de betrokken clubs is die tweede piste simpelweg onbespreekbaar. Voor KAA Gent (dat zijn U23 momenteel laat uitkomen tegen 1B-teams) kan een reglementswijziging tijdens het seizoen volgens hen niet zonder een volledige analyse van de hele hervorming.

De Buffalo's vragen dan ook om de stemming te annuleren. Het Laatste Nieuws meldt dat ze daarvoor een brief hebben gestuurd naar Pro League-CEO Lorin Parys. AA Gent schuift ook een oplossing naar voren: het komende seizoen zou in 1A met 18 ploegen worden afgewerkt, omdat het reglement volgens hen niet tijdens het seizoen kan worden aangepast.


Hetzelfde verhaal in de Challenger Pro League, waar teams die zouden zakken zonder in de degradatiezone te eindigen (momenteel Francs Borains, dat voor de U23-teams en Olympic Charleroi staat) alsnog gered zouden worden. Als de Pro League dat voorstel naast zich neerlegt en het U23-reglement toch tijdens het seizoen wijzigt, dan zal KAA Gent meteen naar de rechtbank of een gespecialiseerd arbitrageorgaan stappen om de beslissing aan te vechten.

Meer nieuws

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

14:00
Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

13:45
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

13:30
Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

13:00
Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

13:15
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

11:30
6
"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

12:15
'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

12:00
6
Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
1
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00
'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

09:30
13
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

09:00
1
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

08:20
7
Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

08:20
Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

07:41
2
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

07:10
1
Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

07:00
7
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

07:25
1
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

06:45
4
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

06:15
Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

06:30
4
Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

22:45
Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

23:00
2
🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

22:30
1
Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

22:15
Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

22:03
1
Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

21:40
'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

21:20
2
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

20:50
"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

21:00
1
Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

20:26
1
Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

20:10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

