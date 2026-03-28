Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

De hervorming van de Pro League blijkt allesbehalve unaniem bij de betrokken clubs. KAA Gent waarschuwt de voetbalbeleidsmakers dat het onmogelijk is om tijdens het seizoen terug te komen op een genomen beslissing. Het zouden nog hete weken kunnen worden.

Zowel de afschaffing van de play-offs als het automatische behoud van de U23-teams in de Challenger Pro League zorgt voor heel wat beroering. Clubs als Francs Borains, Seraing en Lokeren lieten al duidelijk hun ongenoegen blijken. Intussen is de druk nog toegenomen: de Belgische Mededingingsautoriteit waarschuwt dat de Pro League een jaarlijkse boete tot 12 miljoen euro kan krijgen als het reglement ongewijzigd blijft.

Hervormingen ongedaan maken? Opgelet!

Dinsdag komt er daarom een nieuwe stemming. Afhankelijk van de uitkomst kunnen de promotie- en degradatieregels licht worden bijgestuurd om tegemoet te komen aan de eisen van de Belgische Mededingingsautoriteit, of volledig worden omgegooid, met als mogelijk gevolg dat de bescherming van U23-teams in tweede klasse verdwijnt.

Voor de betrokken clubs is die tweede piste simpelweg onbespreekbaar. Voor KAA Gent (dat zijn U23 momenteel laat uitkomen tegen 1B-teams) kan een reglementswijziging tijdens het seizoen volgens hen niet zonder een volledige analyse van de hele hervorming.

KAA Gent waarschuwt de Pro League

De Buffalo's vragen dan ook om de stemming te annuleren. Het Laatste Nieuws meldt dat ze daarvoor een brief hebben gestuurd naar Pro League-CEO Lorin Parys. AA Gent schuift ook een oplossing naar voren: het komende seizoen zou in 1A met 18 ploegen worden afgewerkt, omdat het reglement volgens hen niet tijdens het seizoen kan worden aangepast.



Hetzelfde verhaal in de Challenger Pro League, waar teams die zouden zakken zonder in de degradatiezone te eindigen (momenteel Francs Borains, dat voor de U23-teams en Olympic Charleroi staat) alsnog gered zouden worden. Als de Pro League dat voorstel naast zich neerlegt en het U23-reglement toch tijdens het seizoen wijzigt, dan zal KAA Gent meteen naar de rechtbank of een gespecialiseerd arbitrageorgaan stappen om de beslissing aan te vechten.