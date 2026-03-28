Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

De reguliere competitie in de Jupiler Pro League is afgerond. Een ideaal moment voor lijstjes en statistieken. We bekijken ook wie de meeste overtredingen beging.

De cijfers tonen een duidelijk beeld van de ploegen die het vaakst in de fout gingen. Vooral de aantallen persoonlijke en collectieve overtredingen vallen op na dertig speeldagen. De verschillen tussen clubs zijn aanzienlijk, zo ontdekte Het Belang van Limburg.

Overtredingen per ploeg

Uit de statistieken blijkt dat Oud-Heverlee Leuven bovenaan staat in het klassement van gemaakte fouten. De club noteerde 470 overtredingen en voert daarmee de lijst aan. De Leuvense ploeg verzamelde bovendien negentig gele kaarten, wat eveneens de hoogste score in de competitie is.

Anderlecht volgt als tweede in de rangschikking. De Brusselse ploeg registreerde 421 overtredingen, wat bevestigt dat de druk die het team doorgaans uitoefent, gepaard gaat met een hoger foutenmarge.

Individuele statistieken

Niet alleen de clubs, maar ook individuele spelers vallen op in de lijst. De speler met de meeste overtredingen is Etienne Camara van Charleroi.


Hij kwam tot 59 fouten over het volledige seizoen. Daarmee staat hij duidelijk bovenaan in het individuele klassement. Zijn speelstijl, gekenmerkt door veel duelkracht, leidt tot een opvallend aantal overtredingen.

