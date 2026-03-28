Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd van het jaar op Amerikaanse bodem. Een oefenwedstrijd die wordt gespeeld onder de ogen van Georges Grün. Die is op vraag van de Belgische voetbalbond ook aanwezig in de Verenigde Staten.

De Rode Duivels zijn niet alleen in het Waldorf Astoria-hotel in Atlanta. Georges Grün heeft er sinds vrijdag ook zijn koffers neergezet. De ex-verdediger zal vanavond de wedstrijd bijwonen, al komt hij niet in een ambassadeursrol zoals Enzo Scifo dat tijdens de kwalificatiecampagne deed.

Georges Grün vanuit de Dominicaanse Republiek naar de Verenigde Staten

"Ik kom uit de Dominicaanse Republiek waar ik op vakantie was", legt hij uit aan La Dernière Heure. "Mijn neef had gezien dat België speelde tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. Ik heb gekeken: de data kwamen overeen en er waren rechtstreekse vluchten van vier uur naar Atlanta. Deal."

De man met 77 interlands werd door Vincent Mannaert uitgenodigd om in hetzelfde hotel als de groep te verblijven. "Ik ken Vincent nog maar sinds kort en helemaal toevallig", lacht Georges Grün over hoe dat is gekomen.

Mooie blijk van respect van Vincent Mannaert

"We zaten aan dezelfde tafel toen ik in november uitgenodigd was voor RAAL La Louvière - Anderlecht. Daarna zagen we elkaar enkele dagen later opnieuw in de tribune bij Anderlecht - Union. We hebben wat gebabbeld, hij is een heel sympathieke man."

Grün was erbij op het laatste WK in de Verenigde Staten, in 1994: "De huidige spelers zullen zeggen dat hun oma me kent". We kennen hem natuurlijk ook van het verlossende doelpunt tegen Nederland in de WK-barrages voor het succesvolle WK 1986 - om geel van te worden.