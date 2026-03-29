Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

FC Barcelona heeft zijn vizier gericht op Alessandro Bastoni. Volgens transferexperts Fabrizio Romano en Matteo Moretto zijn de Catalanen al in gesprek met de entourage van de Italiaanse verdediger met het oog op een mogelijke zomertransfer.

De 26-jarige Bastoni staat momenteel onder contract bij Internazionale, waar hij al jaren een vaste waarde is in de defensie. Sinds zijn doorbraak in het seizoen 2019/20 groeide hij uit tot een steunpilaar bij de Italiaanse topclub.

Met Inter kende Bastoni de nodige successen. Hij pakte meerdere landstitels en stond ook in twee finales van de UEFA Champions League, al werden die verloren van respectievelijk Manchester City in 2023 en Paris Saint-Germain in 2025.

Ook bij de nationale ploeg heeft Bastoni zich intussen opgewerkt tot een vaste kracht. De Italiaan, die sinds 2020 international is, zit inmiddels aan meer dan veertig caps en speelde recent nog in de gewonnen play-offwedstrijd tegen Noord-Ierland.

Alessandro Bastoni moet de verdediging van Barcelona versterken

Toch is een vertrek bij Inter deze zomer niet uitgesloten. Barcelona is momenteel vooral in gesprek over de persoonlijke voorwaarden van de verdediger. Een akkoord tussen beide clubs is er voorlopig nog niet, en concrete onderhandelingen met Inter moeten nog opgestart worden.

Bastoni ligt nog tot 2028 vast in Milaan, waardoor een transfer geen evidentie wordt. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n 73 miljoen euro, wat hem tot een stevige investering maakt voor Barcelona als het dossier effectief wordt doorgezet.



