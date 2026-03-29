Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

FC Barcelona heeft zijn vizier gericht op Alessandro Bastoni. Volgens transferexperts Fabrizio Romano en Matteo Moretto zijn de Catalanen al in gesprek met de entourage van de Italiaanse verdediger met het oog op een mogelijke zomertransfer.

De 26-jarige Bastoni staat momenteel onder contract bij Internazionale, waar hij al jaren een vaste waarde is in de defensie. Sinds zijn doorbraak in het seizoen 2019/20 groeide hij uit tot een steunpilaar bij de Italiaanse topclub.

Met Inter kende Bastoni de nodige successen. Hij pakte meerdere landstitels en stond ook in twee finales van de UEFA Champions League, al werden die verloren van respectievelijk Manchester City in 2023 en Paris Saint-Germain in 2025.

Ook bij de nationale ploeg heeft Bastoni zich intussen opgewerkt tot een vaste kracht. De Italiaan, die sinds 2020 international is, zit inmiddels aan meer dan veertig caps en speelde recent nog in de gewonnen play-offwedstrijd tegen Noord-Ierland.

Toch is een vertrek bij Inter deze zomer niet uitgesloten. Barcelona is momenteel vooral in gesprek over de persoonlijke voorwaarden van de verdediger. Een akkoord tussen beide clubs is er voorlopig nog niet, en concrete onderhandelingen met Inter moeten nog opgestart worden.

Bastoni ligt nog tot 2028 vast in Milaan, waardoor een transfer geen evidentie wordt. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n 73 miljoen euro, wat hem tot een stevige investering maakt voor Barcelona als het dossier effectief wordt doorgezet.

Meer nieuws

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
6
Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

13:30
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
1
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
1
Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

12:30
"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

12:00
Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

11:30
2
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
14
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

10:30
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
8
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
3
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
4
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

23:51
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
4
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

06:15
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

06:30
'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

23:00
2
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

22:34
'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

22:30
'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

22:00
"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

21:40
Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

21:20
'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

21:00
Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

20:30
'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

20:00
1
Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

19:30
Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00
1

