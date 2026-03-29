Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Het eerste oefenduel van de Rode Duivels in de VS werd een klinkende overwinning. Analist Marc Degryse zat achteraf met twee storende elementen.

Verschil in truitjes niet goed zichtbaar

Het duel van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten was een soort van exhibitiewedstrijd, maar voor Marc Degryse waren er enkele zaken die totaal niet klopten.

Na de match gaf Jeremy Doku aan dat het op het veld niet gemakkelijk was om beide ploegen uit elkaar te houden en ook Marc Degryse had het er heel erg moeilijk mee.

“Dit kan gewoonweg niet”, vertelde hij bij VTM. “Alles moet altijd beter en beter, maar toch zijn ze erin geslaagd om de wedstrijd ambetant te maken door de truitjes. Dit gaat compleet in tegen de hele commercie. Dit kan echt niet.”

Drankpauzes

Ook de drankpauzes konden op weinig begrip rekenen bij Degryse. Die zijn echter niet uitgevonden met de bedoeling om de spelers een handje te helpen.

“Als het voor de warmte is, kan ik dat best begrijpen. Maar nu ging het om momenten te hebben voor reclame... Dat kan toch niet?”, besloot de analist.