Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Voor Sacha Kljestan is de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België extra speciaal. De Amerikaan speelde jarenlang voor RSC Anderlecht en kijkt uit naar een blij weerzien op het WK.

Sacha Kljestan zal niet aanwezig zijn bij de wedstrijd tussen zijn landgenoten en de Rode Duivels, maar hij zal het duel uiteraard met grote belangstelling volgen.

De ex-voetballer werkt tegenwoordig voor de MLS en kijkt uit naar een nieuw WK op Amerikaanse bodem. Dat vertelt hij aan La Dernière Heure. "In 1994, tijdens de laatste editie die bij ons plaatsvond, was ik negen jaar oud. Dat toernooi inspireerde me."

Kljestan droomt van Lukaku in de MLS

Kljestan kijkt ook uit naar het weerzien met de Rode Duivels. "België speelt tijdens het WK een wedstrijd in Los Angeles. Ik hoop dan echt in het stadion te zijn en een paar vrienden te zien. En vooral om Romelu Lukaku weer te zien bij de nationale ploeg."

De Amerikaanse fans kijken volgens Kljestan het meest uit naar Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. "Hij is hier nog altijd de beroemdste. Ik zou hem graag in de MLS zien spelen. Het zou voor mij een droom zijn om hem te helpen naar de Verenigde Staten te komen."

Kljestan speelde volgens Transfermarkt 180 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij 28 goals maakte. Hij kwam ook 52 keer uit voor de Verenigde Staten en scoorde 6 goals voor zijn land.