Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Eind januari vorig jaar haalde OH Leuven Roggerio Nyakossi binnen. Hij zou de club een nieuwe jackpot kunnen opleveren. Ook absolute topclub Liverpool is ondertussen komen aankloppen bij OH Leuven.

De 22-jarige verdediger wordt bij OH Leuven gezien als de nieuwe Banzuzi. Die ruilde OH Leuven vorig jaar in voor Leipzig, een transfer die de club maar liefst 16 miljoen euro opleverde. En nu kan het opnieuw kassa kassa zijn.

Ook met Nyakossi wil OHL een fikse transfersom incasseren. De Zwitser ligt nog tot midden 2027 onder contract, waardoor deze zomer cruciaal wordt voor een transfer. En ze willen er echt wel werk van maken in Leuven.

Zijn marktwaarde wordt momenteel vastgelegd op 2,5 miljoen euro, waardoor hij zijn prestaties steeds meer beloond ziet worden met een stevigere marktwaarde. En dat kan zijn gevolgen hebben voor de komende zomer.

Zo wordt Liverpool meer en meer genoemd als mogelijke bestemming. Ondertussen spreekt The Sun zelfs al van een deal van niet minder dan negen miljoen euro. Olympique Marseille heeft een terugkoopoptie op de speler.


Toch lijkt hij niet meteen terug te willen naar Marseille. Mogelijk komt het grote geld van Liverpool op dat moment zeker van pas.  Ook Chelsea FC, Crystal Palace, Fulham FC, West Ham United en Everton FC zouden hem op de verlanglijst hebben gezet.

